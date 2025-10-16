B1 Inregistrari!
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo

Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo

Elena Boruz
16 oct. 2025, 13:39
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Cum a reacționat Cristi Borcea
  2. Cine sunt păgubiții

Cristi Borcea, fostul finanțator de la Dinamo, a reacționat, după ce s-a aflat că va fi audiat în dosarul în care este implicată sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan.

Simona Stan o cheamă pe protagonistă și este vizată într-o anchetă amplă privind o rețea de înșelăciune descoperită în Capitală. Conform informațiilor, aceasta, alături de Mariana Pop, ar fi înșelat mai mulți oameni, cărora le-ar fi promis mașini și locuințe sub prețul pieței.

Cum a reacționat Cristi Borcea

Cristi Borcea a aflat de la iAMsport.ro faptul că urmează să fie audiat în acest dosar. Conform anchetei, sora lui Carmen Dan și Mariana Pop s-ar fi folosit de numele afaceristului pentru a prezenta credibilitate în fața persoanelor prejudiciate.

Folosindu-se de această strategie și pretinzând că au influență în marile companii petroliere românești, cele două femei au provocat pagube de peste 1,3 milioane de euro.

Fostul acționar de la Dinamo a declarat că nu știe nimic despre acest subiect. De asemenea, a mărturisit că nu le cunoaște nici pe cele două femei, dar nici pe fosta ministră.

„Nu cunosc, nu m-a informat nimeni, păi dacă nu cunosc… nici pe Carmen Dan nu o cunosc, eu eram la pușcărie atunci. Nu știu absolut nimic”, a menționat Cristi Borcea pentru sursa anterior citată.

Cine sunt păgubiții

Printre persoanele păgubite se numără inclusiv cinci medici stomatologi. Se pare că cele două femei susțineau că pot facilita vânzarea unor bunuri din patrimoniul OMV Petrom și Transpeco Logistic & Distribution.

De fapt, aceste bunuri nu le aparțineau, iar victimele erau convinse să plătească sume mari pentru apartamente și autoturisme inexistente. Mariana Popa deținea un salon de înfrumusețare în Sectorul 2. Acolo, mai multe victime ar fi fost atrase în această escrocherie, notează stiripesurse.ro

Conform informațiilor, printre plățile efectuate de victime se numără 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class. De asemenea, este vorba și de 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii. Alături de acestea, și alte vehicule erau promise.

În alte cazuri, escrocii ar fi primit 426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei prin transfer bancar. Aceste mașini nu au fost niciodată livrate. În plus, s-ar fi plătit 372.000 de euro pentru apartamente în București și 69.000 de lei pentru un Audi Q5. Aceste bunuri nici măcar nu existau.

