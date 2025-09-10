Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez

a reușit o nouă performanță în meciul de cu Ungaria, câştigat de Portugalia cu 3-2, în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. Atacantul lusitan a reușit să egaleze recordul de goluri înscrise în preliminariile acestei competiții.

Cristiano Ronaldo a atins un nou record

Portugalia a jucat marți seara, în deplasare, contra Ungariei, în preliminariile la fotbal care urmează să se desfășoare în SUA, Canada şi Mexic. În meciul de la Budapesta, Cristiano Ronaldo a înscris dintr-un penalty, în minutul 58. Astfel, a ajuns la 39 de goluri în preliminariile CM, la egalitate cu guatemalezul Carlos Ruiz, scrie Reuters.

Carlos Ruiz a atins aceeași bornă în 2016, după un meci cu 5 goluri marcate contra statului Saint Vincent și Grenadine (9-3). Pe de altă parte, portughezul are toate șansele să depășească acest record deoarece Portugalia mai are patru meciuri de jucat în această campanie de calificări.

Cu golul de marți seara, Ronaldo, care joacă pentru echipa de club Al-Nassr a ajuns la 141 de goluri marcate pentru echipa națională a Portugaliei. Atacantul portughez a fost selecționat de 223 de ori la naționala țării sale.

În meciul contra Ungariei, de la Budapesta, pentru portughezi au mai înscris Bernardo Silva (36) şi Joao Cancelo (86). Golurile gazdelor au fost marcate de Barnabas Varga (21, 84).

Primul fotbalist care a depășit 100 de goluri la cinci echipe diferite

Cristiano Ronaldo este un recordmen și atunci când vine vorba despre numărul de goluri marcate pentru echipele de club. El este primul jucător de fotbal din lume care a depășit pragul de 100 de goluri la patru cluburi diferite. Cristiano Ronaldo a marcat pentru: