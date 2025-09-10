B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez

Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 12:16
Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
Sursa Foto: Instagram/ @cristiano

Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță în meciul de fotbal cu Ungaria, câştigat de Portugalia cu 3-2, în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. Atacantul lusitan a reușit să egaleze recordul de goluri înscrise în preliminariile acestei competiții.

Cuprins:

  • Cristiano Ronaldo a atins un nou record
  • Primul fotbalist care a depășit 100 de goluri la cinci echipe diferite

Cristiano Ronaldo a atins un nou record

Portugalia a jucat marți seara, în deplasare, contra Ungariei, în preliminariile Cupei Mondiale la fotbal care urmează să se desfășoare în SUA, Canada şi Mexic. În meciul de la Budapesta, Cristiano Ronaldo a înscris dintr-un penalty, în minutul 58. Astfel, a ajuns la 39 de goluri în preliminariile CM, la egalitate cu guatemalezul Carlos Ruiz, scrie Reuters.

Carlos Ruiz a atins aceeași bornă în 2016, după un meci cu 5 goluri marcate contra statului Saint Vincent și Grenadine (9-3). Pe de altă parte, portughezul are toate șansele să depășească acest record deoarece Portugalia mai are patru meciuri de jucat în această campanie de calificări.

Cu golul de marți seara, Ronaldo, care joacă pentru echipa de club Al-Nassr a ajuns la 141 de goluri marcate pentru echipa națională a Portugaliei. Atacantul portughez a fost selecționat de 223 de ori la naționala țării sale.

În meciul contra Ungariei, de la Budapesta, pentru portughezi au mai înscris Bernardo Silva (36) şi Joao Cancelo (86). Golurile gazdelor au fost marcate de Barnabas Varga (21, 84).

Primul fotbalist care a depășit 100 de goluri la cinci echipe diferite

Cristiano Ronaldo este un recordmen și atunci când vine vorba despre numărul de goluri marcate pentru echipele de club. El este primul jucător de fotbal din lume care a depășit pragul de 100 de goluri la patru cluburi diferite. Cristiano Ronaldo a marcat pentru:

  • Real Madrid – 451 de goluri în 438 de meciuri;
  • Manchester United – 145 de goluri în 346 de meciuri;
  • Juventus – 101 goluri în 134 de meciuri;
  • Al-Nassr  – 100 de goluri în 113 meciuri.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Sport
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Sport
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Sport
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
Sport
Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Sport
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
Sport
Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Sport
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Sport
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Ultima oră
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
11:56 - Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
11:54 - Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
11:52 - O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
11:40 - Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
11:30 - Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate
11:19 - Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă