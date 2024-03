Cristina Neagu se retrage. Ce anunț a făcut cea mai bună handbalistă

și-a anunțat retragerea de la naționala României, pentru care a debutat din anul 2006.

Ultimul Campionat Mondial al Cristinei Neagu

Jucătoarea de handbal a transmis că acest pentru ea. Astfel, după 17 ani, jucătoarea de la CSM București a anunțat că se retrage, conform

Neagu a declarat că situația nu este una îmbucuratoare pentru ea, dar dacă va fi nevoie va intra în teren pentru a-și ajuta echipa.

„Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut nişte aruncări. Nu știu exact care e situația. Încerc în fiecare zi să fac mai mult. Dar pentru a intra într-un joc trebuie să am măcar un antrenament full cu echipa.

Am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa. Nu este cea mai fericită situație pentru mine, având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni. Dacă voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa.

Pentru mine este o mare bucurie să revin aici. Îmi place foarte mult această sală, îmi place energia. Cred că aceste turnee organizate în Scandinavia, în Danemarca în special, au ceva special. Sunt bucuroasă să fiu aici şi îmi doresc să fiu pe teren şi să joc”, a declarat Cristina Neagu.

Ea este optimistă privind calificarea la Jocurile Olimpice.

„Cu siguranţă este ultimul Campionat Mondial. Dacă totul va merge bine şi ne vom califica la Jocurile Olimpice, ar fi o încoronare a performanţelor la nivelul echipei naţionale. Ar fi extraordinar să ne calificăm la Jocurile Olimpice.

Cred că cel mai important ar fi să fim cu picioarele pe pământ, să luăm meci cu meci. Deocamdată nu este nimic câştigat, mai e mult până departe”, a spus Cristina Neagu.