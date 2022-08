Cu cine se va duela Simona Halep în primul tur la US Open 2022?

Simona Halep a aflat numele jucătoarei cu care se va duela în primul tur la US Open 2022. Este vorba despre ucraineanca Daria Snigur, aflată pe locul 125 în clasamentul WTA. Meciul de tenis va avea loc luni dimineață.

Snigur are 20 de ani și a câștigat turneul de la Wimbledon în proba junioarelor, în 2019.

8. (22) Daria Snigur 🇺🇦

– makes her Grand Slam debut in 9th qualifying attempt

– defeated Andrianjafitrimo 76(4) 61, (PR) Wickmayer 26 63 63 and Hibino 61 64

– junior 2019 Wimbledon champion is ranked #125 (career-high #124)

— ジョン (@delJontro)