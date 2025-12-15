Fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost jucător la FCSB, dar și , a povestit cum și-a dat seama că soția îl înșală. Între timp, cei doi au divorțat, iar acum el nu-i mai poartă pică.

Cum și-a dat Sebastian Chitoșcă seama că soția îl înșală

Fotbalistul a fost plecat jumătate de an în Republica Dominicană pentru filmările la emisiune, iar acolo tot visa că soția îl înșală. Când a revenit acasă, el și-a dat seama de ce s-a întâmplat chiar de pe aeroport, când a văzut comportamentul ei.

„De asta nu am prieteni, că oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în adevăr. Eu, de când sunt singur, de un an jumate, mi-am creat o conexiune cu Dumnezeu.

Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Și mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar știu să citesc oamenii. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă. Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există.

În vis și ce am văzut cu ochii mei. Niciodată n-am dat greș cu ce am simțit”, a susținut fotbalistul, la

Sebastian Chitoșcă: Se simțea vinovată

Sebastian Chitoșcă a mai spus că soția a plecat singură pentru că se simțea vinovată, iar între timp au divorțat, iar acum nu mai are nimic de împărțit cu ea: „A plecat singură, nu a putut să mai stea lângă mine. Se simțea vinovată. (…) N-a știut să-mi ascundă, era un om curat, un om bun. Eu n-am învinovățit-o. Spun chestiile astea pentru că au trecut anii, nu mai avem nimic unul față de altul. Îți mulțumesc că m-ai părăsit, că am devenit bărbat, om, sunt bine cum sunt acum!”.

Sebastian Chitoșcă: Am fost violent cu ea, da

Într-un interviu de acum patru ani, pentru , Chitoșcă a recunoscut că și-a lovit soția de atunci, din gelozie: „Am fost violent cu ea, da. Dar nu foarte violent. Certuri, ridicări de ton. Am lovit-o, cu foarte mulți ani în urmă, când eram copii. I-am dat o palmă. Eram copii, la început, gelozii, tâmpenii. Ea, spunând chestia asta oamenilor de acolo, poliției, am primit restricție să nu mă apropii de casa mea pentru 10 zile”.