B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cum a aflat fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor, că l-a înșelat soția: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există”

Cum a aflat fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor, că l-a înșelat soția: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există”

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 15:28
Cum a aflat fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor, că l-a înșelat soția: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există”
Sebastian Chitoșcă. Sursa foto: Captură video Kanald D
Cuprins
  1. Cum și-a dat Sebastian Chitoșcă seama că soția îl înșală
  2. Sebastian Chitoșcă: Se simțea vinovată
  3. Sebastian Chitoșcă: Am fost violent cu ea, da

Fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost jucător la FCSB, dar și fost concurent la Survivor, a povestit cum și-a dat seama că soția îl înșală. Între timp, cei doi au divorțat, iar acum el nu-i mai poartă pică.

Cum și-a dat Sebastian Chitoșcă seama că soția îl înșală

Fotbalistul a fost plecat jumătate de an în Republica Dominicană pentru filmările la emisiune, iar acolo tot visa că soția îl înșală. Când a revenit acasă, el și-a dat seama de ce s-a întâmplat chiar de pe aeroport, când a văzut comportamentul ei.

„De asta nu am prieteni, că oamenii nu sunt pregătiți să trăiască în adevăr. Eu, de când sunt singur, de un an jumate, mi-am creat o conexiune cu Dumnezeu.

Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Și mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar știu să citesc oamenii. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă. Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există.

În vis și ce am văzut cu ochii mei. Niciodată n-am dat greș cu ce am simțit”, a susținut fotbalistul, la iAMsport.

Sebastian Chitoșcă: Se simțea vinovată

Sebastian Chitoșcă a mai spus că soția a plecat singură pentru că se simțea vinovată, iar între timp au divorțat, iar acum nu mai are nimic de împărțit cu ea: „A plecat singură, nu a putut să mai stea lângă mine. Se simțea vinovată. (…) N-a știut să-mi ascundă, era un om curat, un om bun. Eu n-am învinovățit-o. Spun chestiile astea pentru că au trecut anii, nu mai avem nimic unul față de altul. Îți mulțumesc că m-ai părăsit, că am devenit bărbat, om, sunt bine cum sunt acum!”.

Sebastian Chitoșcă: Am fost violent cu ea, da

Într-un interviu de acum patru ani, pentru Gazeta Sporturilor, Chitoșcă a recunoscut că și-a lovit soția de atunci, din gelozie: „Am fost violent cu ea, da. Dar nu foarte violent. Certuri, ridicări de ton. Am lovit-o, cu foarte mulți ani în urmă, când eram copii. I-am dat o palmă. Eram copii, la început, gelozii, tâmpenii. Ea, spunând chestia asta oamenilor de acolo, poliției, am primit restricție să nu mă apropii de casa mea pentru 10 zile”.

Tags:
Citește și...
Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
Sport
Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)
Sport
Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)
Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”
Sport
Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”
FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
Sport
FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie
Sport
Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie
Camelia Voinea, plătită regește de ANS. Antrenoarea câștigă mai mult decât sportivii medaliați
Sport
Camelia Voinea, plătită regește de ANS. Antrenoarea câștigă mai mult decât sportivii medaliați
Setările utile pe care le găsești la casele de pariuri online
Sport
Setările utile pe care le găsești la casele de pariuri online
Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
Sport
Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
Sport
Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor
Sport
FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor
Ultima oră
15:35 - Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
15:32 - De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni
15:28 - Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
15:05 - Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
14:56 - Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
14:56 - Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde
14:53 - Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
14:48 - Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant
14:36 - Cine este și ce meserie are Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu, cu care s-ar fi căsătorit. Noi detalii uluitoare ies la iveală
14:30 - „Mi-a venit să plâng”. Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat într-o altă religie. Imagini de la slujbă (VIDEO)