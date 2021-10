Câți bani a câștigat Sebastian Chitoșcă la Survivor România. Concursul de la Kanal D i-a schimbat viața

Sebastian Citoșcă a fost unul dintre concurenții de la Survivor România. Fotbalistul a făcut parte din echipa Faimoșilor și a părăsit competiția de la Kanal D în luna iunie, dar recunoaște că tot efortul a meritat. Chitoșcă a vorbit, recent, într-un interviu despre sumele pe care le-a câștigat de la Survivor și ce a făcut cu banii.

Fotbalistul a vorbit despre suma încasată de la Kanal D și a ținut să precizeze că banii l-au ajutat să susțină financiar familia. Mai mult decât atât, el a precizat că pentru o astfel de sumă ar fi trebuit să lucreze câțiva ani în Germania.

View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐭𝐨𝐬𝐜𝐚 (@chitoscaofficial)

Câți bani a câștigat Sebastian Chitoșcă de la Survivor România

Fostul fotbalist a vorbit și despre greutățile din concurs și momentele tensionate pe care le-a trăit în junglă, în timpul concursului. El a explicat în interviul de la GSP că deși a câștigat mulți bani în urma competiției, recunoaște că aceștia nu adus în întregime fericirea în viață, i ar dragostea, de exemplu, este mai importantă ca banii din conturi sau goana în care au ajuns oamenii pentru a-i face.

„La Survivor am făcut destul de mulți bani. E confidențială suma, dar ar fi trebuit să lucrez vreo 4 ani în Germania pentru a face banii ăia. A fost bine, financiar am susținut familia. Eu am dus greul întotdeauna. Ea doar de când lucrează, de acum, susține financiar familia.

E de apreciat că nu a stat cu mine pentru banii mei, niciodată nu a fost chestia asta. Acum sunt mai relevant decât eram ca fotbalist”, a povestit fostul fotbalist în interviul pentru GSP.

View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐭𝐨𝐬𝐜𝐚 (@chitoscaofficial)

Cum s-a schimbat viața fotbalistului după show-ul de la Kanal D

Viața lui Sebastian Chitoșcă s-a schimbat după participarea la Survivor România. Fostul fotbalist a anunțat în urmă cu câteva săptămâni ca va divorța, iar recent a mărturisit că viața s-a schimbat, având șansa să trăiască mai multe lecții de viață.

„Săptămâna trecută gândeam că aș ruga oamenii de acasă să nu mai alerge după bani. Dacă au o familie ce îl iubește cu adevărat, și oamenii ăia suferă când aleargă după bani, le-aș spune să să nu mai alerge după bani, pentru că îi vor câștiga, dar vor pierde familia.

View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐭𝐨𝐬𝐜𝐚 (@chitoscaofficial)

Acum, după ce am stat de vorbă cu mai mulți oameni familiști, spun că trebuie să le faci pe ambele fără nicio diferență. Să faci banii, să satisfaci și familia. Asta ai să o faci doar când ești copt la minte”, a mai adăugat fostbalistul.