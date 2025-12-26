Marian Aliuță (47 de ani), fost mijlocaș la Steaua, Rapid sau Șahtior Donekț, a povestit cum problemele financiare majore l-au făcut să se apropie de Dumnezeu. Fostul fotbalist a fost 1pe minus” cu 5 milioane de euro, în urmă cu șapte ani, din cauza investițiilor neinspirate în imobiliare și a cheltuielilor fără sens pe care le făcea.

Cum a ales Marian Aliuță calea credinței

„Am dat de datorii de care marea majoritate știu, cu construcțiile, cu ce-am făcut eu. Eram ok, s-au dus banii, dar Dumnezeu m-a restaurat din nou și mi-a dat un drum nou prin el. Îi mulțumesc pentru că am crezut mereu nebunește că, prin credință, Dumnezeu mă poate întoarce și mă poate mai sus decât am fost.

Cheltuieli inutile, noi nu avem educație financiară, ideea de a-i administra, pentru că mediul din care am venit cu toții, părinții oameni simpli… nu am avut chestia asta.

Am fost pe minus cu 5 milioane de euro acum șapte ani. Disperare, nu știi pe unde să o iei și dacă alegi calea bună, e una singură: Iisus Hristos. Eu eram religios și n-am mai găsit calea. A trebuit să merg la Biserică. I-am promis în acel moment că voi face tot ce vrea El”, a povestit Marian Aliuță, în cadrul podcastului iAM Ștucan, produs de .

Marian Aliuță, explicații despre botezul la 45 de ani

La vârsta de 45 de ani, Marian Aliuță a trecut la cultul Bisericii Profides și din nou, alături de soția sa.

„Am prieteni care spun că ceea ce am făcut eu este greșit, că am plecat de la ortodoxie, că m-am dus către o altă sectă. Cum și preoții spun… Am văzut și preoți care spun că, atunci când pleci din ortodoxie, te rătăcești. Oameni buni, cu Hristos nu ne rătăcim niciodată.

Mă botez la maturitate, nu când sunt mic. Când sunt matur știu ce este binele și ce este răul, știu ce e păcatul și de aceea botezul trebuie făcut acum. Nu încerc să conving pe nimeni, fiecare este liber să facă așa cum vrea. Eu am ales așa”, Marian Aliuță, în trecut, pe TikTok.