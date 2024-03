Cum a reacționat Halep când a aflat verdictul TAS: „A fost extrem, extrem de fericită, fericire maximă. A fost un chiot de bucurie”

Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep, a fost cel care a sunat-o pe sportivă să-i dea veștile bune de la TAS. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la 4 ani la 9 luni. Asta în condițiile în care Halep a stat pe margine cu mult mai mult de 9 luni. Chiar și cu această nedreptate, ea a găsit resursele să se bucure.

Halep, izbucnire de bucurie când a aflat verdictul TAS

„A fost extrem, extrem de fericită, fericire maximă. A fost un chiot de bucurie. E genul emoțional. E foarte greu de crezut că un sportiv ca ea, care a ajuns să se lupte cu întreg sistemul antidoping…

O cunosc pe Simona de foarte mulți ani, de la 12 – 13 ani. O sportivă exemplară, cu o carieră nepătată, cu o grijă exemplară pentru sportul curat, a ajuns complet aiurea într-o situație incredibilă.Nu pot să spun că am știut de la început că vom câștiga, dar am crezut de la început că o putem ajuta. Am fost o echipă, doi avocați și mai apoi un al treilea. Da, eu am fost singurul din România.

E un om extraordinar și știam că Simona nu poate face așa ceva”, a spus Bogdan Stoica, la

Lupta Simonei Halep cu un sistem nedrept

Bogdan Stoica a mai susținut că Simona Halep și că procesul a avut și o „componentă de politică pură deoarece ”o astfel de decizie e de natură să zdruncine din temelii un întreg sistem. Cine-i va putea spăla vreodată imaginea complet? Cine-o mai aduce înapoi în topuri?”.