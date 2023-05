Cum arată acum Cristi Borcea după ce şi-a făcut operaţii estetice la faţă şi a slăbit (FOTO)

Cristi Borcea (53 de ani) a urmărit, de pe stadion, victoria cu 6-1 a lui Dinamo cu FC Argeş, din manşa tur a barajului pentru promovare în Liga 1.

După meci, fostul președinte al lui Dinamo a uimit cu forma sa fizică, una mai bună decât în vremurile în care „activa” în campionat.

Borcea a scăpat de riduri şi de ţestul adipos

Ca urmare a intervențiilor estetice de la nivelul feței, ridurile care începuseră să se vadă în ultimii ani la Dinamo, au dispărut, iar Cristi Borcea a pierdut și câteva kilograme. Sursa foto: .

Fostul acţionar al „câinilor” a recunoscut că folosește botoxul pentru față.

”De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât.

Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, declara Cristi Borcea.