Giovanni Becali a făcut dezvăluiri despre Cristi Borcea, din perioada în care ambii erau la închisoare. Potrivit impresarului, fostul acționar de la Dinamo era vizitat la pușcărie de Valentina Pelinel, actuala soție, deși încă nu se pronunțase divorțul de Alina Vidican, acum fostă nevastă.

Giovanni Becali, despre Cristi Borcea: „Acum era pe rupte cu Alina. Era cu Valentina”

„Acum era pe rupte cu Alina. Era cu Valentina. Care venea la vizite. Și acuma Alina îi chema. ‘Ce fac? Că nu știu ce, că nu știu cum’. Televizoarele zbârnâiau. Diseară la ora 9:00, pe România TV era mai mult. Să vedeți ce s-a întâmplat cu Alina. Mamă, noi. Hai diseară, cutare. ‘Nașul Becali a găsit-o pe Alina spre pădure…’. Aoleu! Dă-i. Așa dădeau ăștia la televizor”, a povestit Giovanni Becali, pentru

Cristi Borcea, vizitat la pușcărie de Mihaela, Alina și Valentina

De altfel, cât a fost după gratii, Cristi Borcea a fost vizitat și de Mihaela, cealaltă fostă soție.

„Toate trei nu l-au vizitat deodată, dar două da. Valentina cu Mihaela, că Alina e mai orgolioasă. (…) Ele au o relație extraordinară. (…)

Show-ul nostru în pușcărie nu mai era fotbal sau altceva sau cutare. (…) Era scandalul cu Borcea, cu femeile, cu soțiile. . Doamne, când ieșea la telefon și vorbea pe hol. Dumnezeule, cum țipa, cum făcea: ‘Nașule, te rog, vezi să să nu pățească ceva, să nu știu ce, să nu știu cum!’ Păi, înnebuneam”, a mai spus Giovanni Becali.