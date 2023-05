Dan Petrescu, criză de nervi la finalul meciului CFR Cluj – Farul / Cum a ieșit Gică Hagi de pe teren după ce a fost certat

Dan Petrescu nu s-a mai putut controla și a făcut o criză de nervi la finalul meciului dintre CFR Cluj – Farul, terminat cu scorul 1-2, în cadrul ultimei etape a play-off-ului Super Ligii.

În ciuda faptului că echipa sa a obținut calificarea în finala barajului pentru preliminariile Conference League (contra celor de la U Craiova 1948), „Bursucul” a fost de necontrolat.

Dan Petrecu, criză de nervi la finalul meciului dintre CFR Cluj – Farul

Antrenorul CFR-ului a intrat pe teren și s-a luat mai întâi de jucătorii Farului. Mai apoi, Dan Petrescu s-a întâlnit cu Gică Hagi, pe care inițial l-a felicitat pentru victorie. Însă, câteva secunde mai târziu, „Bursucul” și-a și a început să-l certe pe Gică Hagi, care a zâmbit ironic.

„Regele” a părăsit terenul dezamăgit, cu capul în pământ, parcă nevenindu-i să creadă la ce a asistat.

„Dan Petrescu îi ceartă pe jucătorii Farului! Scene incredibile. Foarte nervos Dan Petrescu. Se încheie meciul cu scandal, jucătorii Farului sunt certați. Doar la noi se poate întâmpla așa ceva. Scene halucinante. Râde ironic Gică Hagi. Nu-l înțelege pe fostul său coleg.”, a spus comentatorul Ionuț Angheluță, potrivit .

Reacția lui Gică Hagi după dialogul aprins cu Dan Petrescu

La conferința de presă de după meci, Gică Hagi a evitat să vorbească despre dialogul cu fostul său coleg din Generația de Aur.

„E clar că Dan, la , e supărat. Dar sunt supărările lui, îl înțeleg. Jucătorii m-au făcut să fiu fericit, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Acesta e sportul, întotdeauna unul e fericit și altul dezamăgit. Noi am făcut un an fantastic și suntem fericiți. Ăsta e sportul, așa îți câștigi respectul, am venit să jucăm”, a spus Gică Hagi, după dialogul „aprins” cu Dan Petrescu.