Dan Șucu, pus la zid de Florin Manea: „M-au atacat că vreau bani de la Rapid… Eu vreau niște bani pe care eu i-am produs”

Impresarul FIFA, Florin Manea, este implicat într-un proces cu clubul Rapid în legătură cu transferul jucătorului Rareș Ilie la echipa franceză Nice. Manea cere 30% din suma de cinci milioane de euro obținută de Rapid în vara anului 2022 pentru transferul jucătorului.

Florin Manea, atac dur la adresa lui Dan Șucu

Dan Șucu, unul dintre acționarii clubului Rapid, a fost criticat de către Manea pentru acuzațiile că acesta ar solicita bani necuveniți de la club.

“Ne judecăm pentru transferul lui Rareș Ilie. Era Ovidiu Burcă, cu el l-am luat de la Juniorul București. Am văzut mai mulți juniori de la ei, am făcut referate, costau la pachet vreo 70.000 de euro. A trebuit să insist să achite această sumă. Cu chiu cu vai a dat banii Victor Angelescu și pe urmă a luat 5 milioane de euro pe el.

Angelescu consideră că nu mai trebuie să-mi dea banii, pentru că nu mai sunt la Rapid din 2020. Dar procentele astea au un efect permanent, nu cât durează contractul meu. Eu am adus un produs valoros, poate că tu mă dai special afară chiar înainte să îl vinzi.

Acum ne judecăm în civil în România, nu am fost la comisiile FRF. Nu am fost angajat la Rapid, am avut un contract de colaborare, prin firma mea din Anglia. Eu am încercat să mă înțeleg cu ei, dar nu am avut cu cine.

„Vreau niște bani pe care eu i-am produs”

M-au atacat că vreau bani de la Rapid… Eu vreau niște bani pe care eu i-am produs. Din zero sau dintr-o parte din aia 70.000 ai luat 5 milioane de euro. Dă-mi și mie partea mea, pentru munca mea!

Am văzut că domnul Șucu spunea că Ionuț Lupescu a luat lojă și că eu cer bani de la Rapid. Nu am înțeles legătura. Eu am muncit pentru banii aia, Lupescu nu a muncit la tine. Dă-mi banii și iau și eu două loje. Dar dă-mi banii pentru care am muncit.

Tu ai fost 30 de ani la Mobexpert. Ai dat un scaun, o masă gratis la Rapid? O canapea ai dat gratis? Tot respectul pentru ce a făcut cu acele baze sportive, dar sunt ale lui, au rămas pe numele lui”, a declarat Florin Manea pentru