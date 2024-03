David Popovici a terminat pe 4 la 200 m liber la Europenele în bazin scurt, deși se calificase în finală cu cel mai bun timp: „Sunt foarte obosit”

David Popovici s-a clasat pe locul 4 în finala probei de 200 m liber de la Campionatele Europene în bazin scurt, sâmbătă, la Otopeni, deși intrase în ultimul act al probei cu cel mai bun timp.

David Popovici, declarații după finala de la 200 m liber

Fenomenalul înotător român a remarcat că timpul obținut la ediția de la Melbourne din 2022 i-ar fi adus aurul la Otopeni.

„Numai că am mers cu o jumătate de secundă mai încet. Nu am cum să fac cel mai bun timp al meu de fiecare dată, asta e. Iar atât timp cât sunt conştient de asta nu am de ce să mă întristez. Nu sunt un mare fan al înotului în bazin scurt, sunt prea multe întoarceri pentru mine. Dar trebuie să privesc şi partea bună… adică având mai multe întoarceri mi le îmbunătăţesc şi pe cele puţine din bazinul lung”, a declarat David Popovici, citat de .

Tot sâmbătă seară, sportivul lui CS Dinamo s-a calificat în finala probei de 100 m liber.

„Nu aveam niciun timp în minte, dar către o performanţă ca asta ţinteam, 1 minut şi 41 de secunde e foarte bun. Ne aşteptam la un timp aşa de rapid. Numai că azi au fost trei băieţi şi mai rapizi decât mine. Băieţi cu care sunt foarte bun prieten, mai ales cu Danas Rapsys. Chiar ne amuzam la final pe seama cursei. Până la urmă trebuie să ne distrăm”, a mai spus David Popovici.