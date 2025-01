David Popovici, agresat de antrenoarea de înot. Sportivul medaliat cu aur a mărturisit ce îi făcea aceasta: „Le-am povestit alor mei, acasă”

este un înotător român de succes, cunoscut pentru performanțele sale remarcabile în probele de viteză.

El a fost medaliat, de curând, cu aur, în proba de 200 de metri liber de la Paris 2024 și cu bronz în proba de 100 de metri.

David a povestit în cadrul podcastului lui Micutzu cât a muncit din greu pentru a atinge succesul, însă a spus că și norocul l-a ajutat în proporții mici, potrivit .

De asemenea, a povestit că a întâlnit foarte mulți oameni de calitate de-a lungul carierei sale, ajutând-ul să devină sportivul de astăzi.

„Când eram în clasa întâi, am vrut să plec de la școala la care eram”

Cu toate acestea, a avut parte și de o experiență neplăcută. David a povestit că era în clasa întâi, când a fost agresat de o antrenoare. Într-un final, a ales să plece de la școala respectivă.

“Deci norocul ține mai degrabă de persoanele pe care le-ai întâlnit și care te-au format?”, l-a întrebat Micutzu.

„Da, eu numai așa îl asociez. Asta e șansa. Când vorbesc eu despre șansa mea, la asta mă refer. Când eram în clasa întâi, am vrut să plec de la școala la care eram și pentru care înotam. Am vrut să plec pentru că antrenoarea mă jignea sau mă trăgea de păr și așa, numai că plecând de acolo am ajuns să îl cunosc pe antrenorul meu, domnul Adi, cum îi zicem noi. Știi? Șansa mea s-a manifestat ciudat. Sau parcursul meu. Ca în viața fiecăruia, de fapt. Dar la mine uite că s-au unit multe chestii frumoase și a ieșit ceva mișto”, a spus David Popovici, la cu „Micutzu” Cosmin Nedelcu.

„Din nou, am avut și șansa să am niște părinți sănătoși la cap”

David Popovici a mai povestit că părinții săi au fost înțelegători, l-au ascultat și i-au dat șansă să aleagă ceea ce își dorește, iar în momentul în care au auzit ce i-a făcut antrenoarea, cei doi au decis imediat să schimbe școala de înot.

„Sunt de 11 ani cu antrenorul meu. Cu antrenoarea? Am fost timp de un an și ceva, până când le-am povestit alor mei, acasă. Și-au dat seama că nu e ok. Din nou, am avut și șansa să am niște părinți sănătoși la cap, care când au auzit de așa ceva au zis: «Ok, trebuie să schimbăm școala! Vrei să faci înot în continuare?». Și am zis: «Da!». «Bine, trebuie să schimbăm și clubul»”, a mai relatat David Popovici.