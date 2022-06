David Popovici, campion mondial în proba de 200 de metri liber. E primul înotător român care reușește această performanță

David Popovici e campion mondial în proba de 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de natație în bazin lung. Este primul bărbat din istoria României care ia aurul la o astfel de competiție,. informează

Timpul lui Popovici a fost 1,43:21 secunde, un nou record mondial al juniorilor.

During the third day of the 2022 World Aquatics Championships in Budapest, 17-year-old David Popovici won the men’s 200 freestyle in a very impressive 1:43.21. This is the fastest time in the world in this event since 2012, and a new world junior record.

📷: Fabio Cetti

