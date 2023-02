David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2022, în cadrul premiilor Ligii Europene de Natație

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2022, în cadrul premiilor Ligii Europene de Nataţie (LEN). Constantin Popovici, cel mai bun săritor de la mare înălțime.

Campionul David Popovici s-a impus în clasamentul publicat de LEN cu 56,16%, devansându-i pe maghiarul Kristof Milak (22,71%), italianul Thomas Ceccon (13,79%), francezul Leon Marchand (4,77%) şi un alt italian, Nicolo Martinenghi (2,56%).

Anul trecut, Popovici a obținut două medalii de aur la Mondiale (100 m liber, 200 m liber), două medalii de aur la Europene (100 m liber, 200 m liber) și o medalie de argint la Mondialele în bazin scurt (100 m liber). Acesta a obținut și trei titluri mondiale de juniori şi patru europene de juniori, potrivit .

România s-a mândrit și cu un laureat la sărituri de mare înălțime, masculin, Constantin Popovici, campionul european en titre și al cincilea clasat în clasamentul World Series.

Constantin Popovici a ocupat primul loc, cu 64,77% din voturi, urmat de Cătălin Preda, cu 24,18% și italianul Alessandro de Rose, medaliat cu bronz la Europe, 11,05%.

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐋𝐄𝐍 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 🏆

LEN are happy to announce the winners for the after fans were given the chance to have their say in the first-ever public vote!

Check out the winners for both male and female categories ⬇️

— LEN – European Aquatics (@LENaquatics)