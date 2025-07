a revenit în forță pe scena mondială și a cucerit în proba de 200 metri liber, în cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Singapore. Acesta este al doilea titlu mondial din carieră, în această probă, pentru campionul român, după cel obținut în 2022. Popovici a încheiat cursa cu un timp excelent, de 1:43.53, consolidându-și statutul de cel mai rapid înotător al lumii pe această distanță.

Cuprins

Cine a completat podiumul în proba de 200 m liber?

Cum s-a simțit David Popovici după ce a câștigat aurul?

Cursa de la 200 m liber a fost una extrem de disputată, iar diferențele dintre ocupanții podiumului au fost de doar câteva zecimi de secundă.

Pe locul al doilea s-a clasat americanul Luke Hobson, cu timpul de 1:43.84, iar medalia de bronz i-a revenit japonezului Tatsuya Murasa, care a terminat în 1:44.54.

La scurt timp după ce a devenit din nou campion mondial, David Popovici a făcut o declarație emoționantă. Campionul român mărturisit că această victorie îl face chiar mai fericit decât aurul olimpic câștigat anul trecut la Paris.

„Sunt mai fericit decât am fost după Jocurile Olimpice. De ce? Pentru că această victorie a venit după un an mai relaxant. M-am antrenat mai mult pentru Jocurile Olimpice. Mă bucur mai mult pentru această medalie decât pentru cea olimpică. M-am motivat spunându-mi că trebuie să câștig, trebuie să fac asta, trebuie să înot, chiar dacă nu câștig, trebuie să ofer tot ce am mai bun”, a declarat David Popovici, după cucerirea medaliei de aur, citat de .