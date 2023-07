David Popovici, mesaj matur după finala de la 200 m liber: „Oricine care a făcut vreodată sport știe că nu ai cum să câștigi întotdeauna și, atunci când când nu câștigi, ai ceva de învățat mult mai valoros”

David Popovici s-a clasat pe din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Fukuoka, iar la capătul cursei de marți a transmis un mesaj extrem de matur.

Ce a declarat David Popovici după finala de 200 m liber de la Fukuoka

Fenomenalul înotător român a recunoscut că „nimănui nu-i place să piardă” și că și-ar fi dorit să câștige finala de marți, transmite .

„Uneori câștigi, uneori iei locul 4, uneori iei locul 4 la două sutimi, cum am luat la Olimpiadă și am avut foarte multe de învățat de atunci, și cum o să am și de acum. Adică nu sunt necăjit, supărat, pur și simplu am înțeles ce s-a întâmplat și să lucrăm către asta să facem mai bine. Cum am spus și în interviul de după 200 metri liber de la Tokyo, nu s-a întâmplat ceva, ci sunt al 4-lea cel mai bun din lume. Am dovedit că sunt unul dintre cei mai buni din lume. Rămâne pe viitor să arăt că pot să fiu și cel mai bun din lume, de fapt să mențin acest titlu, să-l apăr”, a declarat David Popovici.

El spune că „ăsta e sportul”.

„Oricine care a făcut sport vreodată știe că nu ai cum să câștigi întotdeauna și, atunci când nu câștigi, ai ceva de învățat mult mai valoros. Când câștigi, doar câștigi. Poate fi plictisitor să câștigi pe bandă rulantă. E important să ai și momente din asta”, a continuat sportivul lui CS Dinamo.

Campion al probei în 2022, David Popovici a explicat că obținerea locului 4 în finala din 2023 nu reprezintă un eșec.

„E poate o greșeală în exprimare să creadă cei care mă susțin că e un eșec. Cei care mă susțin cu adevărat vor înțelege, după cum am spus, că se poate întâmpla. I s-a întâmplat și lui Phelps, mi se poate întâmpla și mie. Și mâine-i mâine, revin cu forțe proaspete”, a adăugat David Popovici.

„Nu cred că am mai obosit așa tare pe un ultim 50 niciodată. Pur și simplu, pregătirea a fost, nu știu, n-a fost atât de bună. Nu am apucat să ne antrenăm atât de mult, pe cât de bine ne-ar fi plăcut. Pentru că au apărut una, alta, metode de antrenament pe care trebuie să le improvizăm, să le schimbăm. Și o să învăț din asta, o să învățăm din asta. N-ai cum să nu înveți așa”, a mai spus el, citat de .