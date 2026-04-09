Tyson Fury vrea să lupte într-un meci de cu compatriotul său Anthony Joshua și cere ca lupta să fie organizată până la finalul anului. Britanicul va intră în ring, sâmbătă, cu rusul Arslanbek Mahmudov, care a câştigat 21 din cele 23 de meciuri.

Tyson Fury revine pentru o luptă cu Anthony Joshua

Pugilistul britanic este foarte hotărât să lupte cu Anthony Joshua undeva spre finalul acestui an. Pentru a-și atinge obiectivul Tyson Fury îl va înfrunta pe Mahmudov, sâmbătă, scrie DPA. Fostul al greilor s-a retras în ianuarie 2025, după a doua înfrângere consecutivă în faţa ucraineanului Oleksandr Usik.

Acum revine, în ringul amenajat pe stadionul lui , cu un boxer care a câștigat 21 din cele 23 de ale sale.

Britanicul în vârstă de 37 de ani, a obținut 34 de victorii, din care 24 prin KO. De asemenea, a terminat un meci la egalitate și a pierdut de două ori. A decis să urce în ring, din nou, pentru o confruntare cu Joshua. El vrea să regleze rivalitatea cu compatriotul său, în condițiile în care încercările anterioare au eşuat în mod repetat.

Pe de altă parte, trebuie spus că perspectivele unei confruntări între cei doi, în acest an, sunt destul de reduse. Anthony Joshua a fost implicat într-un accident de maşină în Nigeria, în decembrie, ocazie cu care i-au murit prietenii apropiaţi Sina Ghami şi Latif Ayodele. El și-a reluat antrenamentele şi a fost prezent la victoria prin decizie partajată a lui Deontay Wilder împotriva lui Dereck Chisora, sâmbătă, la Londra.

Anthony Joshua are programată o luptă cu Deontay Wilder

Deontay Wilder este prezentat ca următorul adversar al lui Joshua, dar Tyson Fury nu este de acord. El a spus că ar trebui să se întâlnească în curând cu rivalul său, înainte ca soarta să intervină și să amâne confruntarea, din nou.

„Această luptă trebuia să aibă loc de atâtea ori în ultimii 10 ani, dar apoi cineva a mai avut o luptă între ele şi cineva a fost knockout sau accidentat. Cred că ar trebui să începem această luptă cât mai curând posibil, în cazul în care se întâmplă ceva între ele. Problema este că în boxul la categoria grea orice poate merge prost, nu există lupte uşoare. Şi dacă eşti doborât la podea, e gata, gata. Vreau să fie următoare mea luptă şi sunt sigur că AJ simte la fel”, a spus Fury.

Întrebat despre posibilitatea ca Joshua să asiste la meciul său de sâmbătă, Fury a spus că alegerea îi va aparține acestuia.

„Dacă omul vine, e corect. Dacă nu vine, înţeleg. Fiecare în viaţă face ce trebuie să facă pentru sine. Nu o face pentru alţii, o face pentru sine, mai ales în afaceri”, a precizat sportivul.

Tyson Fury, supărat pe tatăl său

Boxerul britanic a dat semne că ar fi supărat pe tatăl său, John, care l-a îndemnat să se retragă, luna trecută. Întrebat dacă „bătrânul” va fi prezent în preajma ringului, la lupta de sâmbătă, el a spus că nu-i pasă.

Tatăl sportivului i-a transmis, într-un mesaj, că „a trecut de perioada lui cea mai bună” și nu trebuie să se întoarcă în ring.

„Nu-mi pasă dacă este acolo. Am treburi de rezolvat şi cine este în public nu este un lucru important pentru mine deloc. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar are dreptul la opinia sa şi sunt sigur că şi-o va schimba de un milion de ori, iar şi iar”, a replicat Fury.