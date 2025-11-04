B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » ÎCCJ a dat verdictul final în disputa Steaua – FCSB. Cum reacționează Gigi Becali

ÎCCJ a dat verdictul final în disputa Steaua – FCSB. Cum reacționează Gigi Becali

Iulia Petcu
04 nov. 2025, 22:00
ÎCCJ a dat verdictul final în disputa Steaua – FCSB. Cum reacționează Gigi Becali
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a hotărât ÎCCJ în procesul pentru marcă
  2. Cum a reacționat Gigi Becali
  3. Care este următorul pas pentru CSA Steaua și Florin Talpan
  4. Ce înseamnă această decizie pentru fotbalul românesc

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv în procesul privind marca Stelei și FCSB. Instanța a respins recursul campioanei ultimelor sezoane, închiderea căii de atac fiind acum ireversibilă. Decizia vine după luni de dispute juridice și procese multiple între cele două cluburi.

Ce a hotărât ÎCCJ în procesul pentru marcă

Potrivit portal.just.ro, decizia nr. 1880 arată că: „Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB S.A. împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă.” raportează stiripesurse.ro.

Astfel, FCSB nu mai are nicio cale de atac pentru procesul privind anularea mărcilor Stelei. În martie 2024, Curtea de Apel București respinsese cererea ca nefondată, iar ÎCCJ a confirmat acum verdictul.

Cum a reacționat Gigi Becali

Patronul FCSB a avut o reacție rezervată după decizia ÎCCJ. El a declarat pentru Fanatik: „Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează.”

Aceasta arată că Becali a lăsat deciziile juridice în mâinile avocaților și nu se implică direct. În ciuda pierderii procesului, el pare să nu considere că acest verdict are un impact personal major.

Care este următorul pas pentru CSA Steaua și Florin Talpan

După victoria pentru marcă și palmares, Florin Talpan, juristul CSA Steaua, continuă planurile împotriva FCSB. Obiectivul său este recuperarea prejudiciului estimat la peste 30 de milioane de euro și retrogradarea echipei în diviziile inferioare.

Talpan susține că deciziile instanțelor sunt o etapă în efortul de a proteja identitatea și patrimoniul Stelei. Însă Gigi Becali și avocatul său, Adrian Căvescu, sunt convinși că planul nu se va materializa.

Ce înseamnă această decizie pentru fotbalul românesc

Decizia ÎCCJ confirmă autoritatea instanțelor în disputele privind drepturile de marcă și palmaresul echipelor de fotbal. Steaua obține o victorie majoră, consolidându-și poziția juridică în fața FCSB.

Următorul proces, cel privind prejudiciul, va fi stabilit de Tribunalul București. Teoretic, FCSB ar putea pierde și această luptă, dar disputa rămâne încă deschisă în ceea ce privește cuantumul daunelor financiare.

