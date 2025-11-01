B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
02 nov. 2025, 00:05
FCSB - Universitatea Cluj Sursa foto: Hepta/ SportPictures / Răzvan Pasarica/SPORT PICTURES
Fotbal Superliga, etapa a XV-a. FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, s-a impus în deplasare, cu Universitatea Cluj, după un meci în care a făcut legea. Bucureștenii au câștigat cu 2-0 pe Cluj Arena.

FCSB, victorie în Superliga

FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a XV-a din Superliga la fotbal. Aceasta a fost ultima etapă a turului de campionat. Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru. El a înscris primul gol în minutul 32, din voleu, la o centrare a lui Mihai Lixandru.

Un moment foarte important al jocului, care a rupt echilibrul s-a petrecut în minutul 39. Gazdele au rămas cu un om în minus după ce a fost eliminat Alessandro Murgia.

Cel de-al doilea gol a venit după același Olaru a interceptat o pasă greșită a fundașului ivorian Jonathan Cisse. Presat de Bîrligea, Cisse a greşit,  Olaru a recuperat şi a înscris cu un şut pe jos.

FCSB a avut şi o bară, prin Mamadou Thiam (ex-Universitatea). Acesta a trimis cu capul, dar mingea a fost respinsă de portarul Ştefan Lefter în bară.

FCSB ocupă locul 7 în clasament

După acest joc, încheiat cu o victorie, FCSB locul 7 în Superliga, cu 19 puncte. Echipa lui Gigi Becali are patru victorii şi un eşec în ultimele cinci etape.  Adversarii, Universitatea Cluj au acumulat 17 puncte şi se află pe locul 10. Clujenii nu au reușit nici o victorie pe teren propriu în acest sezon. În ultimele şapte etape Universitatea Cluj a obţinut o singură victorie. În celelalte meciuri a înregistrat două egaluri și patru eşecuri.

Caseta tehnică a meciului din Superliga

Universitatea Cluj: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Murgia, Artean (G. Simion 77), Bic (A. Trică 84) – Macalou (El Sawy 63), Lukic, Postolachi (D. Nistor 63). Antrenor: Cristiano Bergodi.

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru (Miculescu 46), Şut – Cisotti (Octavian Popescu 90+1), Fl. Tănase, Olaru (Baba Alhassan 88) – Bîrligea (Mamadou Thiam 79). Antrenor: Elias Charalambous.

Cartonaş roşu: Alexandru Murgia (Universitatea, 39).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); Arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); Arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)
Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) – CCA, Ioan Bogdan (Arad) – LPF

