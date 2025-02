Gabriela Szabo, fosta campioană olimpică de atletism, a decis să demisioneze de la conducerea . Fosta sportivă a fost repusă în funcţie, la 1 februarie, după procesul câștigat cu primarul general .

Fosta mare campioană și-a anunțat într-un mesaj pe care l-a postat pe Facebook. Gabriela Szabo a transmis că nu va mai rămâne la conducerea CSM București, chiar dacă justiția i-a dat dreptate. Ea l-a acuzat pe Nicușor Dan că impune politici prin care subminează „valori fundamentale ale integrităţii şi echităţii“.

„Această decizie vine după ce am încercat cu sinceritate să păstrez o atitudine pozitivă, realizând că nu pot continua să activez într-un mediu patronat de Nicuşor Dan, un primar mincinos, ale cărui acţiuni au transformat clubul într-un spaţiu de incertitudine, bârfe şi conflict. Nedreptăţile la care am fost supusă şi acuzaţiile false nu pot fi trecute cu vederea“, a transis fosta mare sportivă. Gabriela Szabo a fost schimbată de la conducerea clubului sportiv din subordinea Primăriei Generale în 2022. Nicușor Dan a luat această decizie după ce a trimis Corpul de Control să verifice activitatea clubului CSM București. Fosta campioană urma să fie detașată la conducerea Clubului Dalles. În urma deciziei de eliberare din funcție, Szabo s-a adresat instanței de judecată. Procesul s-a încheiat în octombrie 2024, la Curtea de Apel București. Instanța a anulat decizia de desfacere disciplinară a contractului de muncă și a dispus reintegrarea sa pe postul pe care l-a ocupat anterior. Mesajul transmis de Gabriela Szabo Într-o postare pe Facebook, Gabriela Szabo și-a anunțat demisia și i-a adus acuzații grave primarului general, Nicușor Dan. Ea l-a acuzat pe acesta de minciună și de oportunism.

„Dragi prieteni,

În 2017 am avut onoarea, cât şi voinţa, de a conduce CSM Bucureşti, o instituţie aflată atunci într-un un moment dificil şi cu probleme serioase, confirmate de un audit profesional care a şi relevat numeroase deficienţe. Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcţie clară şi un viitor mai bun, chiar şi atunci când am fost acuzată pe nedrept şi tratată cu aroganţă de un politician oportunist, Nicuşor Dan.

După cum se ştie, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul şi propria-mi onoare, instanţa a confirmat că acuzaţiile şi măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament şi nici respect pentru lege. Şi, ca urmare, am fost repusă în funcţie începând cu data de 1 februarie 2025. Cu toate acestea, nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget şi deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrităţii şi echităţii. În ceea ce mă priveşte, incertitudinea şi lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită şi performantă.

Mai mult decât atât, este greu de înţeles cum, într-o perioadă în care se aplică tăieri bugetare şi se impun măsuri de austeritate, directorul general, prin noul contract, beneficiază de majorări salariale absolut nejustificate. Această situaţie nu reflectă valorile de echitate şi responsabilitate în care eu însămi cred şi pe care le-am promovat întotdeauna. Este incredibil că, într-o perioadă de resurse financiare atât de limitate, se acordă un spor directorului general pentru condiţii periculoase sau vătămătoare

Din dorinţa de a lucra într-un mediu sănătos şi bazat pe respect reciproc, am decis astăzi să îmi depun demisia, chiar şi după restabilirea mea legală, în mod imediat. Această decizie vine după ce am încercat cu sinceritate să păstrez o atitudine pozitivă, realizând că nu pot continua să activez într-un mediu patronat de Nicuşor Dan, un primar mincinos, ale cărui acţiuni au transformat clubul într-un spaţiu de incertitudine, bârfe şi conflict. Nedreptăţile la care am fost supusă şi acuzaţiile false nu pot fi trecute cu vederea“, a transmis Gabriela Szabo pe Facebook.