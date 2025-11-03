FC Botoșani este campioană de toamnă după meciul încheiat la egalitate (0-0) cu . În urma acestui rezultat, moldovenii redevin ăn fruntea clasamentului, peste .

FC Botoșani a devenit campioană de toamnă

au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a XV-a din Superliga, ultima a primei părți a campionatului. FC Botoșani a trecut pe lângă gol în minutul 19, când reluarea lui Ongenda a fost reţinută cu emoţii de Krell. Şapte minute mai târziu Krell a prins la lovitura ce cap a lui Kovralyuk. Jyry a ținut mingea în minutul 39, când nu i-a pasat lui Chică-Roţă, mai bine plasat în careu, și a șutat peste poartă.

Ploieştenii au ratat în minutul 61, când Anestis a intervenit excelent la lovitura de cap a lui Chică-Roşă. După trei minute portarul oaspeţilor a respins şutul de la distanţă expediat de Dongmo.

În minutul 78 arbitrul Horia Mladinovici a dictat penalti, după verificarea VAR, la un contact între Krell şi Kovtalyuk. FC Botoşani a avut şansa să câștige pe stadionul „Ilie Oană”, dar Zoran Mitrov a ratat. Șutul său a fost apărat de portarul Stefan Krell. Chică-Roşă a avut un gol anulat, în minutul 83, pentru ofsaid şi Petrolul – FC Botoşani s-a terminat 0-0.

Petrolul este neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri. FC Botoşani a încheiat o serie de şase victorii, dar este neînvinsă de 11 etape. Moldovenii au opt victorii şi trei egaluri la activ.

Caseta tehnică a meciului

Petrolul Ploiești: Krell – Guilherme Soares, P. Papp, Roche – Ricardinho, Mateiu (L. Dumitriu 73), Dongmo, Sălceanu (D. Paraschiv 72)– Jyry (Hanca 81), Chică-Roşă, Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe

FC Botoșani: Anestis – Friday Adams, G. Miron, Pape Diaw, Creţ – M. Bordeianu, Charles Petro – Mailat (Bodişteanu 59), Ongenda (Aldair Ferreira 88), Mitrov (Dumiter 81) – Kovtalyuk. Antrenor: Leo Grozavu

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); Arbitri asistenţi: Mihăiţă Necula (Bucureşti), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova); Arbitru video: Claudiu Marcu (Constanţa); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) – LPF

FC Botoșani preia conducerea în clasament

La finalul acestui meci, ultimul din acest tur de campionat, FC Botoşani redevine lider în Superliga. Moldovenii au acumulat 32 de puncte, tot atâtea câte are şi Rapid, însă au un golaveraj mai bun. De partea cealaltă, Petrolul are 14 puncte şi este pe locul 12.

După încheierea ultimei etape, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu, a apreciat jocul elevilor săi, dar a ținut să-i aducă cu picioarele pe pământ. Chiar dacă sunt , botoșănenii mai au de tras mult până să ajungă în cupele europene.