FC Botoșani, campioană de toamnă în Superliga. Moldovenii au remizat cu Petrolul în ultima etapă a turului

FC Botoșani, campioană de toamnă în Superliga. Moldovenii au remizat cu Petrolul în ultima etapă a turului

Adrian Teampău
03 nov. 2025, 23:57
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. FC Botoșani a devenit campioană de toamnă
  2. Caseta tehnică a meciului
  3. FC Botoșani preia conducerea în clasament

FC Botoșani este campioană de toamnă după meciul încheiat la egalitate (0-0) cu Petrolul Ploiești. În urma acestui rezultat, moldovenii redevin ăn fruntea clasamentului, peste Rapid.

FC Botoșani a devenit campioană de toamnă

Moldovenii au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a XV-a din Superliga, ultima a primei părți a campionatului. FC Botoșani a trecut pe lângă gol în minutul 19, când reluarea lui Ongenda a fost reţinută cu emoţii de Krell. Şapte minute mai târziu Krell a prins la lovitura ce cap a lui Kovralyuk. Jyry a ținut mingea în minutul 39, când nu i-a pasat lui Chică-Roţă, mai bine plasat în careu, și a șutat peste poartă.

Ploieştenii au ratat în minutul 61, când Anestis a intervenit excelent la lovitura de cap a lui Chică-Roşă. După trei minute portarul oaspeţilor a respins şutul de la distanţă expediat de Dongmo.

În minutul 78 arbitrul Horia Mladinovici a dictat penalti, după verificarea VAR, la un contact între Krell şi Kovtalyuk. FC Botoşani a avut şansa să câștige pe stadionul „Ilie Oană”, dar Zoran Mitrov a ratat. Șutul său a fost apărat de portarul Stefan Krell. Chică-Roşă a avut un gol anulat, în minutul 83, pentru ofsaid şi Petrolul – FC Botoşani s-a terminat 0-0.

Petrolul este neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri. FC Botoşani a încheiat o serie de şase victorii, dar este neînvinsă de 11 etape. Moldovenii au opt victorii şi trei egaluri la activ.

Caseta tehnică a meciului

FC Petrolul Ploieşti și FC Botoşani au încheiat la egalitate, scor 0-0, în ultimul joc al etapei a XV-a, disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti. Pentru FC Botoșani, Zoran Mitrov a ratat un penalty în minutul 79, când șutul său a fost apărat Stefan Krell. Doi fotbaliști, Papp de la Petrolulm în minutul 88, și Ongenda, de la Botoșani, în minutul 79, au primit cartonașe galbene.

Petrolul Ploiești: Krell – Guilherme Soares, P. Papp, Roche – Ricardinho, Mateiu (L. Dumitriu 73), Dongmo, Sălceanu (D. Paraschiv 72)– Jyry (Hanca 81), Chică-Roşă, Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe

FC Botoșani: Anestis – Friday Adams, G. Miron, Pape Diaw, Creţ – M. Bordeianu, Charles Petro – Mailat (Bodişteanu 59), Ongenda (Aldair Ferreira 88), Mitrov (Dumiter 81) – Kovtalyuk. Antrenor: Leo Grozavu

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); Arbitri asistenţi: Mihăiţă Necula (Bucureşti), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Dan Ştefan Buzărnescu (Craiova); Arbitru video: Claudiu Marcu (Constanţa); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) – LPF

FC Botoșani preia conducerea în clasament

La finalul acestui meci, ultimul din acest tur de campionat, FC Botoşani redevine lider în Superliga. Moldovenii au acumulat 32 de puncte, tot atâtea câte are şi Rapid, însă au un golaveraj mai bun. De partea cealaltă, Petrolul are 14 puncte şi este pe locul 12.

După încheierea ultimei etape, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu, a apreciat jocul elevilor săi, dar a ținut să-i aducă cu picioarele pe pământ. Chiar dacă sunt campioni de toamnă, botoșănenii mai au de tras mult până să ajungă în cupele europene.

„Suntem campioni de toamnă-iarnă! Avem atacul cu cele mai goluri marcate și apărarea cu cele mai puține goluri primite. Nu primim premii după 15 etape! Va trebui să rămânem conectați și să facem mult mai multe. Nu e ușor să îi țin pe jucători cu picioarele pe pământ, dar nu avem cum să visăm la cupele europene după 15 etape. Abia după 40 etape poți”, a spus Leo Grozavu, conform digisport.ro.

