Dick Fosbury, sportivul care a revoluționat săritura în înălțime, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani

Campionul olimpic Dick Fosbury s-a stins din viață duminică, 12 martie, la vârsta de 76 de ani. Americanul a revoluţionat săritura în înălţime cu o tehnică care acum îi poartă numele, potrivit .

Vestea a fost dată pe rețelele de socializare de fostul său agent, Ray Schulte.

„Cu inima grea, trebuie să anunţ că prietenul meu Dick Fosbury a murit liniştit în somn, duminică dimineaţa devreme, după o scurtă recidivă a cancerului. Am pierdut o adevărată legendă”, a scris Ray Schulte, pe Instagram.

Sportivul a făcut istorie atletism cu faimosul său „flop”. O tehnică de săritură pe spate, când toţi ceilalţi sportivi foloseau săritura cu picioarele înainte.

Săritura lui la 2,24 m, record olimpic ca bonus, i-a adus aurul şi posteritatea într-o disciplină unde va rămâne veşnic marele revoluţionar.

For the first 72 years at the Olympic Games, athletes jumped forwards in the high jump 🏃

Then, at Mexico 1968, Dick Fosbury came along with his „Fosbury flop” and changed the sport forever 🙌

— AW (@AthleticsWeekly)