Djokovic l-a imitat pe Messi și a ajuns viral: „La ce te uiți, prostule?” (VIDEO)

Novak Djokovic a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a imitat reacția lui Lionel Messi la adresa lui Wout Weghorst, după victoria Argentinei cu Olanda (2-2, 4-3 după penalty-uri) în sferturile Campionatului Mondial.

„La ce te uiți, prostule? Du-te acolo!”, a glumit Djokovic cu Diego Schwartzman (30 de ani, 25 ATP), cel mai bun jucător argentinian din circuitul masculin.

Imaginile au fost filmate într-o sala de antrenament de la Melbourne, acolo unde cei doi se pregătesc de Australian Open (16 – 29 ianuarie 2023).

„Nole” a imitat perfect reacția lui Messi, vorbind în spaniolă.

La Campionatul Mondial din Qatar, Messi l-a jignit pe Weghorst. Conflictul dintre argentinieni și olandezi a pornit din timpul meciului, iar atacantul din Țările de Jos a vrut să meargă la finalul partidei la Messi, pentru a discuta.

Lionel Messi said „What are you looking at, stupid” to Wout Weghorst after the Netherlands striker approached him to ask for his shirt.

