Doi brazilieni debutează în naționala României, anunță FRF: „Au primit cetățenia română la începutul acestui an”

Brazilienii Daniel Araujo Carreteiro și Andre Luis Sasse au primit cetățenia română la începutul anului 2022 și vor evolua în echipa națională de futsal a României, a anunțat Federația Română de Fotbal, miercuri, într-un comunicat de presă.

Echipa națională de futsal începe joi aventura în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2024 și va înfrunta Danemarca, la Târgu Mureș, într-o partidă contând pentru Grupa a 8-a din Main Round. Partida poate fi urmărită live pe FRF.tv.

FRF a anunțat că doi brazilieni debutează în naționala de futsal

„În naționala pregătită de Endre Kacso se află și doi debutanți. Este vorba despre doi dintre cei mai buni jucători din Liga I Futsal Fortuna în ultimii ani, brazilienii Daniel Araújo Carreteiro și André Luis Sasse. Cei doi au primit cetățenia română la începutul acestui an și sunt nerăbdători să evolueze sub tricolor”, spune FRF.

Andre Luis Sasse (24 de ani) s-a născut la Massaranduba, Brazilia, și a venit în țara noastră încă din perioada junioratului. De altfel, el este campion de juniori al României cu Autobergamo Deva, dar și de seniori cu Imperial WET Miercurea Ciuc. Din acest sezon s-a transferat la Portimonense, în campionatul Portugaliei.

„Aveam 9 ani atunci când am început futsalul. Mi-a plăcut din prima. A fost dragoste la prima vedere”, a mărturisit André Luis Sasse, care a venit în România la propunerea celebrului tehnician brazilian Ricardo Cámara Sobral, alias Cacau.

„André e un tip extraordinar, cuminte, modest, cu o educație aleasă, duce o viață sportivă desăvârșită. Ca jucător de futsal e fenomenal. Are o tehnică impecabilă, e un jucător complet”, spunea, nu cu mult timp în urmă, Dorin Popa, președintele echipei Autobergamo Deva.

André Luis Sasse susține că a fost primit cu brațele deschise în cantonamentul naționale.

„Când am venit în România nu m-am gândit vreun moment că voi ajunge să joc pentru naționala tricoloră, nici măcar nu mi-a trecut prin cap! Știu însă că am muncit foarte mult și, la un moment dat, a apărut această șansă în viața mea. Le mulțumesc băieților că m-au primit foarte bine. Ce înseamnă să joc pentru România? O mare onoare, un izvor de mândrie și o frumoasă responsabilitate”, a spus André Luis Sasse.

Daniel Araújo Carreteiro evoluează la rândul său de ani buni în Liga I. De trei sezoane, el evoluează la CS United Galați, echipă cu care a cucerit titlul de campion, Cupa României și Supercupa.

„Rar am văzut un jucător atât de îndrăgostit de futsal! Daniel nu are grija zilei de mâine, provenind dintr-o familie înstărită, tocmai de aceea e de admirat pentru tot ceea ce face, pentru că face dintr-o pasiune nebună. E un om cu o educație sănătoasă, modest și muncitor”, a declarat Florin Ignat, antrenor-jucător al echipei CS United Galați.

„Este o mare bucurie să debutez pentru echipa națională a României și, în plus, o uriașă mândrie. Atunci când am primit cetățenia română spuneam că familia mea din Brazilia a fost foarte fericită. Cu toții am fost fericiți! România, o spun din nou, e casa mea! Băieții m-au primit bine, atmosfera este foarte bună, suntem ca o familie”, a afirmat Daniel Araújo.

Programul meciurilor din Main Round-ul preliminariilor pentru Cupa Mondială de Futsal: