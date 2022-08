Echipele românești și-au aflat posibilele adversare din cupele europene

La Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru meciurile din Play-off-ul cupelor europene. Toate cele patru reprezentante ale României în Conference League au șanse să ajungă în această fază a competiției, întâlnind adversare abordabile în turul 3 preliminar.

FCSB are cel mai valoros lot

Dacă trece de Șahtior Soligorsk (Belarus, cotă de piață 10,38 milioane de euro), CFR Cluj (cotă de piață 28,66 milioane de euro) va întâlni în Play-off pierzătoarea din „dubla” NK Maribor (Slovenia, cotă de piață 8,38 milioane de euro) vs HJK Helsinki (Finlanda, cotă de piață 9,2 milioane de euro), care să joacă în .

În cazul în care o elimină pe Dunajska Streda (Slovacia, cotă de piață 11,73 milioane de euro), FCSB (cotă de piață 35,5 milioane de euro) se va lupta pentru accederea în grupe cu câștigătoarea din „dubla” Viking (Norvegia, cotă de piață 17,9 milioane de euro) vs Sligo Rovers (Irlanda, cotă de piață 9 milioane de euro).

Universitatea Craiova (cotă de piață 17,9 milioane de euro) trebuie să treacă de Zorya Luhansk (Ucraina, cotă de piață 13,8 milioane de euro) pentru a avea posibilitatea să joace pentru calificarea în grupe cu învingătoarea dintre Lugano (Elveția, cotă de piață 18,2 milioane de euro) și Hapoel Beer Sheva (Israel, cotă de piață 12,5 milioane de euro).

În fine, „dubla” APOEL Nicosia (Cipru, cotă de piață 16,13 milioane de euro) vs Kyzylzhar (Kazahstan, cotă de piață 5,98 milioane de euro) decide adversara din Play-off a celor de la Sepsi Sf. Gheorghe (cotă de piață 13,1 milioane de euro), dacă elevii lui Cristiano Bergodi vor avea câștig de cauză în fața lui Djurgardens (Suedia, cotă de piață 15,8 milioane de euro).

Ilie Dumitrescu: „Vom avea meciuri complicate”

Așa cum se poate observa, doar are cota de piață mai mică decât adversara din turul 3 preliminar și cea mai probabilă oponentă din Play-off, APOEL Nicosia. Cu toate acestea, Ilie Dumitrescu se așteaptă la meciuri foarte grele.

„Văd echilibrul ăsta și regresul de la echipele noastre care ne reprezintă în cupele europene. În trecut, da, chiar făceam petrecere dacă dădeam peste astfel de echipe. CFR a făcut egal în Andorra. Ok, s-au menajat jucătorii, dar sunt momente în joc în care trebuie să te respecți și să pui adversarul la colț, să te distrezi cu el. FCSB are două rezultate de egalitate pe teren propriu, Sepsi, am văzut-o în deplasare cu Petrolul… Ar fi extraordinar să ne calificăm cu toate echipele în grupe, dar eu zic că vom avea meciuri foarte complicate”, a declarat fostul internațional.

FCSB s-a întărit, antrenorul Universității are „ultimatum”

FCSB nu se va putea baza pe Andrei Cordea în dubla confruntare cu slovacii de la Dunajska Streda, mijlocașul ofensiv fiind eliminat în ultimele minute ale meciului cu Saburtalo (4-2). Gigi Becali s-a reorientat rapid și a adus doi fotbaliști de atac, pe David Miculescu de la UTA (pentru 1,7 milioane de euro) și pe Bogdan Rusu de la CS Mioveni (pentru 200.000 de euro).

Și Universitatea Craiova s-a întărit, aducându-i de la Cracovia pe Sergiu Hanca și pe Rivaldinho. Postul antrenorului Laszlo Balint este în pericol după ce „Știința” a luat numai două puncte în primele trei etape de campionat. „Pe termen scurt, scopul nostru este calificarea în grupele cupelor europene. Nu discutăm despre play-off. Acum, toată lumea este concentrată pentru a trece în turul următor din Conference League. Jucăm al doilea meci acasă, dar ne trebuie un rezultat bun în prima manșă”, a declarat finanțatorul Mihai Rotaru, care probabil va numi un alt antrenor dacă Balint nu va duce echipa în grupe.