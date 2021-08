Edi Iordănescu (43 de ani) este noul antrenor al celor de la FCSB. Gigi Becali a renunţat la Dinu Todoran, deci, şi l-a angajat pe fiul lui Anghel Iordănescu. Patronul roş-albaştrilor a fost de acord, prin contract, să-i ofere mână liberă tehnicianului, fără să intervină, susţin părţile, în chestiunile tehnico-tactice ale echipei.

Edi Iordănescu a spus că acordul său cu FCSB este unic pentru fotbalul românesc, referindu-se la clauzele de protecţie contra imixtiunilor patronului.

Cum l-a şocat Gigi Becali pe Iordănescu jr.

Antrenorul a dezvăluit ce l-a convins să semneze contractul, valabil până la finalul acestui sezon.

„Așa am plecat de acasă, convins 100%. Am spus că m-a sensibilizat extrem de tare domnul Becali. Recunosc că și după ce am plecat de acolo, am fost un pic șocat de ce mi-a promis și susținut, dar când mi-a spus că îmi acceptă absolut tot ceea ce doresc în contract, am plecat spre casă și m-am gândit ce să pun ca să nu accepte!

Și când am facut treaba asta, împreună cu avocații, și a plecat contractul de la mine către club, ca și propunere, și am văzut poziția pe care a luat-o el (n.r. – Gigi Becali) atât către club, dar și în spațiul public, acela a fost momentul care a schimbat totul„, a spus Edi Iordănescu.

Care sunt atuurile antrenorului de la FCSB?

„Eu am 3 atuuri în care cred tare. Sub cuvânt de onoare, mi-a promis unele lucruri. În al doilea rând, e vorba de contractul meu. E un contract atipic pentru fotbalul românesc. Contractul meu înseamnă o protecție clară.

Apoi e vorba de persoana mea. A contat mult și grupul de jucători de aici. Sunt jucători cu potențial, mult potențial, dar și cu dorință de performanță„, a zis Edi.

Prima decizie: MM, înapoi pe bancă

Edi Iordănescu a dezvăluit care va fi noul rol al lui MM Stoica la echipă.

„Ce nu știți e că MM a mai avut vreo două tentative de a mă aduce la masa discuțiilor. Înainte de a merge la CFR, am avut întâlniri cu el, am vorbit despre posibilitatea ca într-o zi să ajung aici. A avut un rol decisiv în ceea ce înseamnă comunicarea dintre noi.

Suntem suficient de maturi și inteligenți pentru a realiza că doar împreună putem reuși lucruri importante pentru club.

O solicitare de-a mea a fost ca MM să fie din nou pe bancă. E nevoie pentru mine, pentru jucători, pentru toată lumea. Mi-a spus că e dispus să vină înapoi pe bancă. Începând de ieri, MM e prezent din nou aici, trup și suflet și activ”, a mai afirmat Iordănescu jr.