Edi Iordănescu a plecat de la FCSB fără bani. Gigi Becali nu are niciun antrenor pregătit

Edi Iordănescu a plecat duminică, de la FCSB, deranjat de neînțelegerile cu patronul clubului FCSB, Gigi Becali. În urma negocierilor tensionate, cei doi au ajuns la un acord pentru rezilierea de comun acord a contractului, potrivit Fanatik.

Gigi Becali a declarat pentru GSP.ro că nu era pregătit pentru această plecare și nu are un alt antrenor pregătit, dar și că Iordănescu nu a cerut despăgubiri.

„Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Eu nu am înțeles nimic… Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva… Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca”, a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Gigi Becalii și Edi Iordănescu au încercat să încheie contractul de comun acord

Edi Iordănescu a anunțat, sâmbătă, că Gigi Becali i-a propus rezilierea unilaterală a contractului, pe care nu vrea să o accepte. Patronul de la FCSB, însă, a susținut contrariul și a transmis că, de fapt, antrenorul a cerut să plece. Edi Iordănescu a anunțat că, dacă Gigi Becali îl va da afară, va cere achitarea clauzei de reziliere de 500.000 de euro și va dona banii, ceea ce l-a înfuriat pe latifundiar, potrivit digisport.ro.