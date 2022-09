Edi Iordănescu, după a doua victorie pe banca naționalei: Obligatoriu este nevoie de o reconfirmare a mea din partea federației. În primul rând este nevoie de o analiză

Selecționerul echipei naționale, Edi Iordănescu, consideră că este nevoie de o nouă analiză la prima reprezentativă și că „obligatoriu este nevoie de o reconfirmare” a sa în funcție de către Federația Română de Fotbal, transmite .

România a obținut luni seară a doua victorie din grupa de Liga Națiunilor, , însă a încheiat campania pe ultima poziție și a retrogradat în liga C valorică a competiției, acolo unde sunt țări ca Luxemburg sau Insulele Feroe. Grupa „tricolorilor” fusese câștigată de bosniaci încă din penultima etapă.

Ce a spus Edi Iordănescu după a doua victorie pe banca naționalei

„Obligatoriu este nevoie de o reconfirmare a mea din partea federaţiei. Obligatoriu. În primul rând este nevoie de o analiză din nou. Să vedem ce ne-am propus în luna iunie şi dacă am reuşit. Trebuie analizat, indiferent dacă eu voi continua sau nu şi ce doreşte federaţia, eu sunt pregătit pentru această discuţie (n.r. – cu conducerea FRF) şi analiză. Dacă mâine sunt informat că nu mai există interes pentru continuitate, dar că se doreşte o discuţie şi o analiză sunt pregătit, mergem şi o facem. Pentru echipa naţională absolut orice. Dacă se va dori continuitatea, atunci din nou trebuie să ne aşezăm, să vedem care ar fi următorii paşi pentru a merge la următorul nivel”, a declarat selecționerul.

Edi Iordănescu s-a arătat de părere că acțiunea a fost „una reușită”.

„Consider că în această acţiune este una reuşită şi cu puţină şansă puteam să aducem 6 puncte în loc de 4 din aceste două meciuri. Echipa naţională arată o cu totul altă faţă, are o cu totul altă exprimare faţă de perioada din luna iunie. Tot ceea ce a fost compromis a fost în iunie, asta e realitatea. Însă consider că în formulă completă, fără absenţe, pentru că lipsesc Chiricheş, Mihăilă, Ianis Hagi, echipa naţională poate să arate un cu totul alt nivel. Însă consider că în această acţiune naţionala a arătat lucruri bune şi foarte bune, exprimarea a fost una coerentă, am marcat 5 goluri în aceste partide, am dominat în mare parte”, a continuat el.

Pe de altă parte, fiul lui Anghel Iordănescu a recunoscut că „există tristețea foarte mare pentru poziția din clasamentul grupei”.

„Ultimul loc este un lucru foarte trist, dar jocul şi exprimarea echipei din această acţiune arată către viitor şi nu către trecut. Echipa are potenţial şi mă bucur că începe să-l arate. Dacă ne raportăm strict la această acţiune, atunci ea dă foarte multă încredere pentru viitor. Jucătorii şi echipa naţională arată că au viitor”, a mai spus Edi Iordănescu.