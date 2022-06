Edi Iordănescu nu va fi demis de la echipa națională. FRF își reafirmă sprijinul pentru actualul selecționer. Ce au declarat Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu

Federația Română de Fotbal și-a reafirmat oficial sprijinul pentru actualul selecționer al echipei naționale, Edward Iordănescu, în ciuda rezultatelor slabe din Liga Națiunilor.

Cu Edi Iordănescu la cârmă, echipa națională a pierdut trei dintre cele patru partide jucate în Liga Națiunilor, iar punctul culminant a avut loc marți, când prima reprezentativă de selecționata din Muntenegru, scor 0-3, în condițiile în care și partida de la Podgorica.

a venit în Bosnia și Herțegovina, scor 1-0.

a fost înregistrat sâmbătă, pe Stadionul Giulești, în compania Finlandei, un 1-0 oarecum neașteptat având în vedere că selecționata nordică era la acel moment liderul grupei.

Învinsă în trei din cele patru runde, România este ultima și este în pericol să retrogradeze în liga C valorică, care reunește echipe ca Luxemburg sau Insulele Feroe.

FRF își reafirmă sprijinul pentru Edi Iordănescu

Anunțul a fost făcut joi, după discuțiile desfășurate la sediul FRF între directorul tehnic Mihai Stoichiță și selecționer.

„Suntem într-un moment greu pentru fotbalul românesc. Putem spune că nu mai este vorba de un accident. Am schimbat selecționerii, însă rezultatele nu sunt mai bune, ba din contră, aș putea spune. De data aceasta nu vom mai interveni la nivelul băncii tehnice. E momentul să privim adevărul, chiar dacă nu ne place, și să luăm niște decizii tehnice ferme! Vom analiza bine această perioadă FIFA, una mai lungă decât de obicei, cu patru meciuri. Considerăm că ar trebui să fie o onoare să reprezinți o țară întreagă pentru oricine! Edward Iordănescu are parte de toată încrederea noastră și are misiunea de a reclădi Echipa Națională. Îi vom oferi tot sprijinul!”, a declarat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, susține că au fost respectate toate contractele cu selecționerii echipei naționale.

„Federația Română de Fotbal a respectat toate contractele pe care le-a avut cu selecționerii Echipei Naționale și toate deciziile au fost luate în urma unor analize ample la nivelul Comisiei Tehnice a FRF. Traversăm unul dintre cele mai dificile momente din ultimii 10 ani, la nivelul primei reprezentative. Nu putem accepta mediocritatea în teren, niciodată nu se va întâmpla acest lucru. Ne-am așteptat și ne-am dorit rezultate mult mai rapide în urma performanțelor jucătorilor de U21 din 2019 și din 2021 sau să continuăm succesul calificării la EURO 2016. Din păcate, aceste meciuri au arătat nivelul nostru de astăzi și că suntem departe de ținta stabilită. Dar știm totodată că cei mai mulți dintre jucători își doresc să facă performanță în tricoul echipei naționale și să aducă bucurii suporterilor noștri, alături de staff-ul tehnic. Am avut o discuție cu Edward Iordănescu și am decis să continuăm colaborarea. Cred cu tărie că Echipa Națională trebuie să fie pentru orice fotbalist român apogeul profesional, să fie întotdeauna o prioritate pentru el! Cu mult mai multă muncă și sacrificii vom putea să construim din nou o echipă cu șanse reale de calificare la turneele finale”, a spus Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Cum arată grupa de Liga Națiunilor după patru etape: