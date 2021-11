Eduard Novak: Rugbiştii de la CSM Ştiinţa Baia Mare ar putea fi repatriați cu o aeronavă specială, pusă la dispoziție de autoritățile din România (VIDEO) 

Apariția noii tulpini Omicron aduce probleme și pentru campioana României la rugby, formația CSM Baia Mare. Zborurile către casă ale celor 36 de sportivi băimăreni care se află într-un turneu în Africa de Sud, au fost anulate.

Echipa a fost testată și niciunul dintre sportivi nu este infectat, însă, din cauza restricțiilor sunt blocați în orașul Bloemfontein, acolo unde s-a desfășurat turneul cu echipele sud-africane, după ce cursa care trebuia să îi aducă în România s-a anulat.

Ministrul Sportului, Eduard Novak a declarat duminică dimineață, într-o intervenție telefonică în matinalul prezentat de Aneta Sîngerozan pe B1 TV, că sportivii ar putea fi repatriați cu un zbor special pus la dispoziție de autoritățile din România. În plus, ministrul a dezvăluit că alți doi cetățeni români, separați de grupul de sportivi au solicitat ajutorul autorităților pentru a fi ajutați să se reîntoarcă în țară și, cel mai probabil, se vor alătura grupul de rugbiști.

„Vizele lor sunt extinse, rezervarea este rezolvata in hotel. Am discutat cu prim-ministrul Nicolae Ciucă și cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și facem tot ce putem, ca să-i aducem acasă. Ideea că dacă nu se găsesc zboruri, o sa trimitem un avion, să-i aducem acasă. Am vorbit și cu antrenorul, echipa este relaxată, au primit informațiile necesare. Mai sunt alte două persoane, tot cetățeni romani, care au rămas blocate, sunt in aceeași situație. Dacă nu se găsesc alte zboruri, o să trimitem o aeronavă. Ceilalți doi români, cred că vor fi repatriați cu același zbor„, a declarat ministrul Eduard Novak, pentru B1 TV.