Eintracht Frankfurt a câștigat finala Europa League și a cucerit al doilea trofeu european din istorie. Formația germană a învins-o pe Rangers la loviturile de departajare (FOTO)

Eintracht Frankfurt a reușit să o învingă pe Glasgow Rangers în finala Europa League, miercuri seară, la Sevilla, și a cucerit al doilea trofeu european după o pauză de 42 de ani. Formația germană nu mai reușise o asemenea performanță din 1980, când triumfa în ceea ce se numea la acel moment Cupa UEFA.

Partida s-a jucat pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, celebra arenă andaluză care a găzduit un moment unic pentru fotbalul românesc pe 7 mai 1986, când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal după o finală cu FC Barcelona.

Miza partidei și-a spus cuvântul, iar cele două formații au început cu abordări prudente, însă n-a întârziat mult până au apărut și primele ocazii. Cele mai periculoase ocazii de poartă din prima repriză i-au aparținut lui Eintracht, însă chiar și așa scorul era neschimbat și în momentul intrării la cabine.

Deși tot formația germană a părut să aibă inițiativa și în debutul reprizei secunde, prima care a punctat a fost Rangers, în minutul 57, când Joe Aribo a profitat de impreciziile din apărarea lui Eintracht și a devenit al doilea nigerian din istorie care înscrie în finala unei competiții europene majore, după Alex Iwobi care marca pentru Arsenal în finala Europa League din 2019, împotriva lui Chelsea.

Eintracht a continuat să spere și a căutat cu luciditate egalarea, iar inevitabilul s-a produs în minutul 69. Borre a reușit să finalizeze o centrare trimisă de Kostic și a restabilit echilibrul pe tabelă.

Ocaziile au continuat să apară, mai ales de partea lui Eintracht, însă niciuna dintre echipe n-a reușit să mai înscrie până la finalul celor 90 de minute, la fel cum s-a întâmplat și în cele două reprize suplimentare, cu toate că Rangers a risipit o ocazie rarisimă cu circa două minute rămase din joc.

Confruntarea a trecut la faza loviturilor de departajare, acolo unde diferența a fost făcută de ratarea lui Aaron Ramsey, surprinzător, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști de pe teren.

