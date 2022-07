Elena Rybakina, întrebată dacă se simte rusoaică sau kazahă. Ce a spus adversara Simonei Halep din semifinalele Wimbledon despre originile sale și războiul din Ucraina

Elena Rybakina (23 WTA, 23 de ani) s-a calificat în premieră într-o semifinală de Grand Slam, la Wimbledon, acolo unde o va înfrunta pe , iar înaintea partidei a fost întrebată dacă se simte mai degrabă rusoaică sau kazahă.

Curiozitatea jurnaliștilor a venit în contextul în care sportivii ruși și cei belaruși nu au avut voie să participe la Wimbledon 2022 ca urmare a invaziei în Ucraina, o decizie care a făcut WTA și ATP pentru cel mai prestigios turneu de Grand Slam dintre cele patru ale anului.

Elena Rybakina, întrebată dacă se simte rusoaică sau kazahă, înainte de duelul cu Simona Halep din semifinalele Wimbledon

Elena Rybakina s-a născut în Rusia, însă a fost naturalizată în urmă cu patru ani, iar miercuri, la interviul de pe teren, a fost întrebată încă de la interviul de pe teren cum se simte ca fiind prima kazahă calificată într-o semifinală de Grand Slam, moment în care a lăsat impresia că dorește să evite conversația, potrivit .

În timpul conferinței de presă de joi, sportiva nu a reușit să ascundă faptul că are sentimente contradictorii în această privință.

„Te simți kazahă sau rusoaică?”, a fost întrebată Rybakina.

„Este o întrebare grea. M-am născut în Rusia, dar, desigur, reprezint Kazahstanul”, a răspuns tenismena.

„A fost deja o călătorie lungă pentru mine. Înainte am jucat la Olimpiadă, la Fed Cup. Am primit atât de mult ajutor și susținere. Simt doar susținerea oamenilor și sunt foarte fericită să reprezint Kazahstanul, deoarece consider că și aduc ceva rezultate, care sunt foarte bune pentru sportul din Kazahstan. Da, pentru mine este o întrebare grea să spun exact ceea ce simt”, a adăugat ea.

Pe de altă parte, Rybakina a spus că îi pare rău pentru situația sportivilor ruși și belaruși, care au fost interziși la actuala ediție a Wimbledon.

„Când am auzit asta… Asta nu e ceva ce vrei să auzi, deoarece facem sport. Toată lumea vrea să concureze. Nu și-au ales ei unde să se nască. Îmi pare rău pentru ei, deoarece toată lumea vrea să concureze la cel mai mare turneu, la Wimbledon. Da, doar sper că anul viitor totul va reveni la normal”, a continuat tenismena kazahă.

Întrebată dacă își dorește să fie pace în Ucraina, Elena Rybakina a confirmat: „Vreau doar ca războiul să se încheie cât mai curând posibil. Pace, da”.