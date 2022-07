Eliberarea lui Adrian Mititelu din închisoare, sărbătorită cu lăutari. Fiul patronului de la FC U Craiova exultă: „Împreună din nou! De data asta mult mai puternici”

Adrian Mititelu a fost eliberat din închisoare, iar el și fiul său au sărbătorit momentul alături de lăutari. La petrecere au fost invitați mai mulți apropiați ai familiei, potrivit .

Adrian Mititelu Jr. a fost cum nu se poate mai fericit de tatălui său, care a ieșit din detenție după un an și opt luni de la momentul în care era condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală. Fiul patronului de la FC U Craiova 1948 și-a așteptat tatăl la poarta penitenciarului, cu un Lamborghini Urus în valoare de peste 400.000 de euro.

Eliberarea lui Adrian Mititelu din închisoare, sărbătorită cu lăutari la un restaurant din Craiova

Familia Mititelu a marcat momentul cu o petrecere la un restaurant din Craiova, acolo unde au fost invitați mai mulți apropiați. Atmosfera a fost întreținută de lăutari, iar aceștia au cântat chiar și imnul Științei.

Toată lumea a cântat la unison celebrele versuri din „Cântec pentru Oltenia”, iar la final a fost scandat numele regretatului Ilie Balaci, „Minunea Blondă” a fotbalului din Bănie.

„Au fost 20 de luni, nu ușoare. Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet și nu mă refer acum la faptul că am ieșit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală.

Dar asta a fost, am făcut-o și pe asta. Probabil că toți ceilalți vor beneficia de aceste prevederi, de neconstituționalitate a legii, articolul 155, aliniatul 1, din codul penal.Prea multe nu se discută despre treaba asta.

Eu pot să vă spun că simt că s-a făcut dreptate, chiar dacă acum, chiar dacă acum am ieșit pe o chestiune de legalitate, nu are legătură cu vinovăția sau nevinovăția, însă vă dau cuvântul de onoare că nu am făcut nicio faptă penală și am stat 20 de luni nevinovat.

Nu știu care e primul lucru pe care o să-l fac, mai multe. Mi-au lipsit familia, apropiații. Să știți că, după sănătate, libertatea este foarte prețioasă și nu poți să o estimezi decât în momentul când nu o mai ai”, a declarat Adrian Mititelu, la ieşirea din închisoare, acolo unde a fost așteptat de soția și de fiul său.