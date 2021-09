Emma Răducanu, „adoptată” de Casa Regală. Cum s-a împrietenit cu Kate Middleton

Emoții mari pentru Emma Răducanu la intrarea pe terenul de tenis. Sportiva cu origini românești a participat la un meci caritabil, având-o ca adversară pe chiar pe Kate Middleton, soția prințului William al Marii Britanii.

Tânăr sportiva a recunoscut că a avut mari emoții la amicalul cu ducesa de Cambridge, însă a considerat ocazia o onoare.

”Zi perfectă pentru cineva din tenis, dar ce onoare și iubire să fac parte din acest proiect”, este mesajul pe care campioana l-a postat pe contul ei de pe social-media.

Kate Middleton și Emma Răducanu au făcut pereche într-o confruntare amicală, în compania unor adversari cu dizabilități.

Kate Middleton helps Emma Raducanu’s „dream” of being a ball girl come true. They play both with and against each other as they celebrated the queen of the court’s homecoming from her US Open success. pic.twitter.com/XmkDk10gNn

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 24, 2021