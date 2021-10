Emma Raducanu, elogiată de către Simona Halep: „Poate să intre în top 10 WTA foarte repede”. Ce i-a atras atenția în mod special fostului lider mondial

Simona Halep a elogiat-o pe Emma Raducanu în presa din Marea Britanie, înainte de debutul celor două jucătoare la Transylvania Open 2021, găzduit la Cluj-Napoca.

„Nu am vorbit cu Emma despre tenis. Este o onoare să spună despre mine că am fost un model și o inspirație pentru ea. Mă bucur că a spus aceste lucruri. Oricum, noi am adoptat-o, ca să zic așa, suntem mândri de ea.

Iar Răducanu este un nume autohton, lumea o consideră româncă. Va avea mulți fani aici”, a declarat Simona Halep în presa britanică.

Simona Halep, despre Emma Raducanu: „Are potențialul de a câștiga orice”

Emma Raducanu ar putea intra în curând în top 10, crede Simona Halep. Fostul lider mondial a observat în mod special mișcarea foarte bună a tinerei jucătoare în teren.

„Ceea ce a reușit la US Open este incredibil. Are tot meritul, pentru că a jucat extraordinar. A avut un mental extraordinar. A arătat un tenis foarte bun, o mișcare foarte bună în teren. Cred că are potențialul de a câștiga orice, din moment ce este deja câștigătoare de Grand Slam.

Poate să intre în top 10 WTA foarte repede. Are un viitor luminos, dacă o ține tot așa. Presiunea este pe umerii ei. Ar fi bine să ne bucurăm de tenisul ei, de modul în care se prezintă. Este foarte drăguță, dar trebuie să aveți răbdare cu Emma Raducanu”, a mai transmis Halep.

Cu cine vor juca Emma Raducanu și Simona Halep, la Cluj-Napoca

Câștigătoarea de la US Open are programată marți confruntarea cu Polona Hercog (30 de ani, 124 WTA), după ora 18:00. Simona Halep va juca miercuri, împotriva Elenei Ruse (23 de ani, 83 WTA). Din păcate, meciurile de la turneul din Cluj-Napoca se vor disputa fără spectatori, din cauza situației epidemiologice.

Simona Halep și Emma Răducanu se află pe aceeași parte de tablou și ar putea să se întâlnească în semifinale.

Turneul de la Cluj a debutat luni, 25 octombrie și se va încheia pe 31 octombrie. Competiția de 250 de puncte WTA pune la bătaie premii de o valoare totală de peste 235.000 de dolari, pentru 32 de sportive.