Emma Răducanu se întoarce în România / Cum motivează decizia: „Oamenii au fost extraordinari și m-au făcut să mă simt extrem de bine”

Emma Răducanu (19 ani, locul 83 WTA) a anunțat că va reveni în România în această toamnă, acolo unde va spune „prezent” turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca, notează .

cu origini românești, a anunțat revenirea sa în țară prin intermediul unui mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Emma Răducanu revine în România

Emma Răducanu revine în România, la Cluj, , turneu care se va desfășura în perioada 8-16 octombrie 2022.

”Hei, m-am simțit foarte bine anul trecut în Cluj. Oamenii au fost extraordinari și m-au făcut să mă simt extrem de bine.

Așa că sunt extrem de încântată și fericită să mă întorc și anul acesta.

De fiecare dată, când am ocazia, ador să mă întorc în România.

Tatăl meu este de acolo și am foarte multe amintiri plăcute.

Aștept cu nerăbdare să mă întorc.

Ne vedem! See You soon!”, a transmis Emma, într-un mesaj video înregistrat pe pagina de Facebook a competiției.