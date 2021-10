Emma Răducanu, surprinsă la Transylvania Open. Fotografiile de care nu-și mai aduce aminte (VIDEO)

Emma Răducancu a avut parte de o surpriză uriașă după ce a părăsit în sferturi Transylvania Open. Sportiva a primit un cadou special din partea organizatorilor de la Cluj-Napoca. Aceasta a primit un album cu fotografii din copilăria ei.

„Dumnezeule, de unde le aveți? Tu vezi asta?”, a reacționat Emma Răducanu.

Cuteness overload alert! @EmmaRaducanu receives a special gift from the Transylvania Open organisers: a set of rare, unseen pictures of little Emma😍😍😍

She actually played a tournament in Romania before Cluj: it was in 2010, when she was 7. Here is her reaction🤩

📸Sportya pic.twitter.com/ShBrGFYD8y

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 30, 2021