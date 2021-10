Emma Raducanu va înfrunta o româncă în optimile Transylvania Open, de la Cluj-Napoca. Cele două jucătoare au o pasiune comună (FOTO)

Emma Raducanu a bifat la Cluj-Napoca prima victorie după marele succes de la US Open. Jucătoarea din Marea Britanie a învins-o în trei seturi pe Polona Hercog, iar în optimi se va duela cu o jucătoare din România.

După ce s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1 în fața slovenei Hercog, puștoaica în vârstă de doar 18 ani și-a aflat adversara din optimi. Este vorba despre Ana Bogdan (28 de ani, 106 WTA). Românca a trecut în primul tur de Ivana Jorovic (24 de ani, 417 WTA), cu 7-6, 6-4.

Ultimul turneu la care a participat Ana Bogdan a fost US Open. Ea a fost eliminată încă din primul tur de către Rebeka Masarova (22 de ani, 168 WTA).

Emma Raducanu și Ana Bogdan au o mare pasiune comună, cursele de mașini. Britanica este un fan împătimit al Marelui Circ – Formula 1, iar românca participă cu regularitate în public sau în calitate de copilor la cursele iubitului, Simone Tempestini, multiplu campion național la Campionatul de Raliuri.

Emma Raducanu, inspirată de Simona Halep. Cele două jucătoare s-ar putea întâlni în competiție, la Transylvania Open

Cu Simona Halep, Emma Raducanu s-ar putea duela în semifinala competiției de la Cluj. Fostul lider mondial își va face debutul miercuri la Transylvania Open. Ar fi o confruntare foarte interesantă, având în vedere faptul că Halep reprezintă una dintre jucătoarele care au inspirat-o de-a lungul timpului pe Raducanu. Mai mult, fostul lider mondial a oferit cuvinte măgulitoare la adresa tinerei campioane de la US Open, într-o conferință de presă.

„Ceea ce a reușit la US Open este incredibil. Are tot meritul, pentru că a jucat extraordinar. A avut un mental extraordinar. A arătat un tenis foarte bun, o mișcare foarte bună în teren. Cred că are potențialul de a câștiga orice, din moment ce este deja câștigătoare de Grand Slam.

Poate să intre în top 10 WTA foarte repede. Are un viitor luminos, dacă o ține tot așa. Presiunea este pe umerii ei. Ar fi bine să ne bucurăm de tenisul ei, de modul în care se prezintă. Este foarte drăguță, dar trebuie să aveți răbdare cu Emma Raducanu”, a declarat Halep, despre Emma Raducanu, în presa britanică.