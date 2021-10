Emma Răducanu, victorie în primul său meci de la Transylvania Open. Demonstrație de forță în decisiv / Britanica a vorbit în română la final: „Mă simt ca acasă aici!” (FOTO, VIDEO)

Emma Răducanu a reușit să se califice în turul II de la Transylvania Open, turneul WTA de la Cluj-Napoca, după o victorie în trei seturi cu Polona Hercog. Britanica de origine româno-chineză s-a descătușat în decisiv și nu i-a mai dat nicio șansă adversarei sale, scor final 4-6 / 7-5 / 6-1 după două ore și 29 de minute de joc, iar la finalul partidei a transmis și un mesaj în limba română.

Emma Răducanu, victorie împotriva Polonei Hercog în primul meci de la Transylvania Open

Emma Răducanu (23 WTA, aproape 19 ani) a început excelent aventura la Cluj-Napoca și părea că nimeni nu poate sta între ea și primul set, însă Polona Hercog (124 WTA, 30 de ani) a revenit de la 4-1 și a reușit să închidă actul la 6-4 după o oră și 48 de minute de joc.

Actul secund a fost ceva mai echilibrat, însă campioana de la US Open a avut nervii mai tari și l-a tranșat în cele din urmă în favoarea sa, cu break la 6-5. Setul II a fost închis la 7-5 după 48 de minute.

Cu încrederea la un cu totul alt nivel după câștigarea celui de-al doilea set, Emma Răducanu a fost de neoprit în decisiv, ducând rapid scorul la 5-0 pentru ea. Polona Hercog a câștigat totuși un ghem, dar n-a făcut decât să prelungească deznodământul inevitabil, cu britanica închizând ostilitățile la 6-1 după doar 38 de minute, cel mai scurt set al partidei.

„Mă simt ca acasă aici!”, a spus Emma, care a vorbit în limba română la finalul partidei.

„And @EmmaRaducanu will now talk about her victory…” 🇷🇴 Who can help admin out with a little Romanian translation? 😅#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg — wta (@WTA) October 26, 2021

Simona Halep, despre Emma Răducanu: „Noi am adoptat-o, ca să zic așa, suntem mândri de ea”

Pe parcursul turneului, Emmei Răducanu i-ar putea ieși în cale chiar Simona Halep – cele două jucătoare s-ar putea întâlni în faza semifinalelor. Cea mai galonată tenismenă a României, care va intra în scenă abia miercuri, a avut numai cuvinte de laudă despre noua senzație din tenis.

„Este o onoare să spună despre mine că am fost un model și o inspirație pentru ea. Mă bucur că a spus aceste lucruri. Oricum, noi am adoptat-o, ca să zic așa, suntem mândri de ea. Iar Răducanu este un nume autohton, lumea o consideră româncă. Va avea mulți fani aici. (…) Ceea ce a reușit la US Open este incredibil. Are tot meritul, pentru că a jucat extraordinar. A avut un mental extraordinar. A arătat un tenis foarte bun, o mișcare foarte bună în teren. Cred că are potențialul de a câștiga orice, din moment ce este deja câștigătoare de Grand Slam. Poate să intre în top 10 WTA foarte repede. Are un viitor luminos, dacă o ține tot așa. Presiunea este pe umerii ei. Ar fi bine să ne bucurăm de tenisul ei, de modul în care se prezintă. Este foarte drăguță, dar trebuie să aveți răbdare cu Emma Raducanu”, a spus Simona Halep pentru presa britanică.