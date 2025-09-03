B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12

Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 14:50
Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
Ianis și Gică Hagi. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Ianis Hagi ar fi acceptat, după trei luni de la despărțirea de Glasgow Rangers, o ofertă din Turcia, de la Alanyaspor, echipă aflată pe locul 9 în acest început de campionat.

Cuprins:

  • Ianis Hagi a ajuns la o echipă din Turcia
  • Transferul confirmat de Daniel Pancu

Ianis Hagi a ajuns la o echipă din Turcia

După despărțirea de clubul scoțian, apropiații fotbalistului au vehiculat mai multe nume de echipe care ar fi fost interesate de fiul lui Gică Hagi. Până la urmă, nici unul dintre numele vehiculate pentru transfer nu s-a dovedit real.

La un moment dat, s-a vorbit despre un transfer la Legia Varșovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecționer al Naționalei. Transferul ar fi căzut, din cauza banilor, Ianis Hagi solicitând o primă de un milion de euro. De asemenea, în ultimele zile s-a mai spus că Ianis Hagi a refuzat o altă ofertă, tot din cauza banilor, din partea echipei spaniole Elche, care joacă îmn La Liga.

Acum, Ianis Hagi este dat ca transferat la Alanyaspor, echipă care a ocupat locul 12 în sezonul trecut, în campionatul turc. Fotbalistul ar fi semnat un contract pentru trei ani, conform jurnaliștilor turci. În actuala ediție de campionat, Alanyaspor are o victorie (2-0 cu Beșiktaș), un egal (0-0 cu Rizespor) și o înfrângere (1-2 cu Eyupspor) în primele trei etape. Cu patru puncte, se află în prezent pe locul 9.

„Hagi în Alanya! Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Besiktas, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor. Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche, au scris jurnaliștii publicației Fotomac.

Transferul confirmat de Daniel Pancu

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21, a confirmat informațiile apărute în presa turcă spunând că a aflat de la Umit Akdag, că Ianis Hagi va merge la Alanyaspor, în Turcia.

„Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri (2 septembrie – n. red.) cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur. O să-i fie greu în Turcia. Alanyaspor joacă 3-4-2-1, îl prinde sistemul, joacă în atac oriunde în afară de atacant central, joacă stânga, dreapta. E o echipă de mijlocul clasamentului, mai mult nu poate, un campionat mult mai bun decât cel al Scoției, mult mai bun, fără discuție, doar că trebuie văzut cum se descurcă la o echipă mică”, a declarat Pancu, potrivit gsp.ro.

Tehnicianul crede că fotbalistul român va trebui să se adapteze stilului de joc al echipei din Turcia. În opinia sa, campionatul turc ar fi superior celui din Scoția, însă fiul lui Gică Hagi va trebui să joace pentru o echipă mică

„Se schimbă mult datele problemei, abordarea, colegii, una e să joci la Rangers sau la echipa națională cu jucători foarte valoroși lângă tine, una e să ai doar fotbaliști valoroși pe lângă tine. Trebuie să te adaptezi tu la ei, nu invers. Campionatul energic, fizic. Alanya e Alaves de Spania, unde el a mai jucat și nu i-a fost ușor. Pe de altă parte, poate avea evoluții foarte bune și să ajungă la o forță a campionatului. Are 27 de ani, e încă tânăr”, a mai declarat Daniel Pancu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
Eveniment
Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top
Sport
Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top
Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Sport
Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
Sport
Cum l-a schimbat divorțul pe Dan Alexa: „În multe momente am fost idiot”
Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
Sport
Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
Sport
Organizatorii turneului de la Cleveland vor să-i înlocuiască trofeul furat Soranei Cîrstea
FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
Sport
FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
Sport
Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea
Sport
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel. Trofeul câștigat la Cleveland a dispărut. Ce mesaj a transmis jucătoarea
Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez
Sport
Mourinho a făcut avere din compensațiile pentru concediere. Suma uriașă pe care a strâns-o tehnicianul portughez
Ultima oră
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
14:36 - Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”
14:22 - Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”
14:15 - Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești