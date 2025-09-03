Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12

Ianis Hagi ar fi acceptat, după trei luni de la despărțirea de , o ofertă din Turcia, de la Alanyaspor, echipă aflată pe locul 9 în acest început de campionat.

După despărțirea de clubul scoțian, apropiații fotbalistului au vehiculat mai multe nume de echipe care ar fi fost interesate de fiul lui Gică Hagi. Până la urmă, nici unul dintre numele vehiculate pentru nu s-a dovedit real.

La un moment dat, s-a vorbit despre un transfer la Legia Varșovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, fostul selecționer al Naționalei. Transferul ar fi căzut, din cauza banilor, solicitând o primă de un milion de euro. De asemenea, în ultimele zile s-a mai spus că Ianis Hagi a refuzat o altă ofertă, tot din cauza banilor, din partea echipei spaniole Elche, care joacă îmn La Liga.

Acum, Ianis Hagi este dat ca transferat la Alanyaspor, echipă care a ocupat locul 12 în sezonul trecut, în campionatul turc. Fotbalistul ar fi semnat un contract pentru trei ani, conform jurnaliștilor turci. În actuala ediție de campionat, Alanyaspor are o victorie (2-0 cu Beșiktaș), un egal (0-0 cu Rizespor) și o înfrângere (1-2 cu Eyupspor) în primele trei etape. Cu patru puncte, se află în prezent pe locul 9.

„Hagi în Alanya! Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Besiktas, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor. Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche, au scris jurnaliștii publicației Fotomac.

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21, a confirmat informațiile apărute în presa turcă spunând că a aflat de la Umit Akdag, că Ianis Hagi va merge la Alanyaspor, în .

„Ianis Hagi e coleg cu Akdag. Din ce știu eu, s-a făcut transferul. Am vorbit și ieri (2 septembrie – n. red.) cu Umit, mi-a zis că e aproape sigur. O să-i fie greu în Turcia. Alanyaspor joacă 3-4-2-1, îl prinde sistemul, joacă în atac oriunde în afară de atacant central, joacă stânga, dreapta. E o echipă de mijlocul clasamentului, mai mult nu poate, un campionat mult mai bun decât cel al Scoției, mult mai bun, fără discuție, doar că trebuie văzut cum se descurcă la o echipă mică”, a declarat Pancu, potrivit gsp.ro.

Tehnicianul crede că fotbalistul român va trebui să se adapteze stilului de joc al echipei din Turcia. În opinia sa, campionatul turc ar fi superior celui din Scoția, însă fiul lui Gică Hagi va trebui să joace pentru o echipă mică

„Se schimbă mult datele problemei, abordarea, colegii, una e să joci la Rangers sau la echipa națională cu jucători foarte valoroși lângă tine, una e să ai doar fotbaliști valoroși pe lângă tine. Trebuie să te adaptezi tu la ei, nu invers. Campionatul energic, fizic. Alanya e Alaves de Spania, unde el a mai jucat și nu i-a fost ușor. Pe de altă parte, poate avea evoluții foarte bune și să ajungă la o forță a campionatului. Are 27 de ani, e încă tânăr”, a mai declarat Daniel Pancu.