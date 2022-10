Tenismena Eugenie Bouchard s-a întors din pauza de un an și jumătate. Sportiva a participat la Transylvania Open, însă din cauza problemele medicale a reușit să joace un singur set, amandonând partida însă pentru a se recompensa le-a făcu fanilor Universității Cluj o surpriză.

Marți, începutul setului secund, al partidei cu Anhelina Kalinina, Eugenie Bouchard s-a retras mărturisind după meci că s-a confruntat cu o accidentare la șold, care i-a dat mai bătăi de cap. Însă, tenismena le-a mulțumit fanilor și organizatorilor și a spus . „Sunt foarte dezamăgită că s-a încheiat așa turneul meu în România, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. M-am accidentat la șold acum câteva zile, la antrenament. Am făcut totul pentru a fi pregătită pentru meci. Am făcut un RMN ieri și nu părea a fi nimic grav, așa că am crezut că pot juca, însă durerile s-au intensificat pe măsură ce am avansat în meci. Pentru a evita o accidentare gravă, am decis că e cel mai bine să mă retrag, ceea ce urăsc să fac. Speram să reușesc mai multe aici, dar „, a mărturisit Eugenie Bouchard.

S-a pozat în tricoul Universității Cluj înainte de plecare

Eugenie Bouchard s-a pozat în tricoul Universității Cluj, pe care l-a primit cadou din partea clubului, chiar înainte să plece din România. „Noul nostru fan! A fost grozav să ne vedem la Cluj”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a clubului.

Sportiva face furori pe Instagram

Sportiva este una dintre cele mai sexy apariții pe Instagram, fiind urmărită de aproximativ 2,3 de milioane de fani. Eugenie Bouchard însă a câștigat un singur titlu WTA, la Nurnberg în 2014 și a mai pierdut alte cinci finale din circuit: Osaka, Wimbledon, Wuhan, Hobart și Kuala Lumpur. Cel mai bun loc ocupat în carieră sa fiind 5 WTA, atins în 2014.