EXCLUSIV // Interviu cu Robert Hajnal, după reușita de la ultramaratonul Istria 100 by UTMB din Croația: „Această competiție mi-a oferit sentimentul că scriu istorie”

Ultramaratonistul Robert Hajnal a scris istorie pentru sportul românesc, în urmă cu o săptămână, după ce a bifat o nouă reușită în cariera sa sportivă: a câștigat ultramaratonul Istria 100 by UTMB din Croația.

Performanța lui Robert Hajnal este uimitoare având în vedere dificultatea traseului: un „colos” de 168 de kilometri, cu 6500 de metri diferență de nivel. Pentru Robert Hajnal această reușită completează numeroase performanțe pe care le-a bifat până acum, cea mai importantă fiind atinsă în 2018, când a terminat cea mai grea cursă de alergare montană, Ultra-Trail du Mont-Blanc, pe locul 2.

De asemenea, Robert Hajnal este fondator al TrailRunning Academy, unde oferă planuri de antrenament celor pasionați de alergarea montană.

Interviu cu ultramaratonistul Robert Hajnal

Dorind să aflăm mai multe despre semnificația acestei performanțe, atât de importante pentru sportul românesc, B1TV.RO a discutat în exclusivitate cu Robert Hajnal.

Reporter: Ce a însemnat această reușită pentru tine, comparativ cu alte victorii pe care le-ai trecut în palmares? Prezintă ultramaratonul Istria 100 UTMB din Croația dificultăți tehnice deosebite față de alte competiții de acest gen?

Robert Hajnal: Concursul Istria 100 de mile a fost prima competiție din circuitul UTMB Events. Un circuit cu 25 de competiții din toate colțurile lumii. Această victorie reprezintă încununarea ultimilor ani de antrenament, reprezintă dovada că orele petrecute pe potecile munților noștri, în alergare, mi-a oferit o formă fizică bună și pot să alerg cot la cot cu cei mai valoroși alergători de anduranță ai lumii. Terminând primul, această competiție mi-a oferit sentimentul că scriu istorie fiind primul câștigător al acestei serii de ultramaratoane montane.

Traseul Istria 100 de mile este dificil în special prin distanța de parcurs între cele două localități, Labin – Start, Umag-Finis de peste 160 kilometri. Una dintre cele mai dificile secțiuni ale traseului a fost între kilometrul 35 și 53 unde se pleca de la nivelul 0 al mării până în cel mai înalt punct al peninsulei Istria, vârful Vojak, 1400+

Vezi această postare pe Instagram

Reporter: Cât de complexe au fost antrenamentele și pregătirea pentru competiția din Croația?

Robert Hajnal: Pentru competiția din Croația, în planul de antrenament am avut alergări de peste 60 kilometri în care am testat nutriția și hidratarea din timpul cursei, dar și antrenamente la altitudine, protocol de aclimatizare pentru temperaturi ridicate, în saună, ore petrecute în sala de forță si pe bicicletă statică. Planul de antrenament a fost solicitant însă am păstrat o doză de varietate consistentă în antrenamente pentru a evita plictiseala.

Reporter: Istria 100 a deschis practic sezonul alergării montane. Care sunt următoarele competiții importante pe care le țintești și dacă ți-ai stabilit obiectivele pentru acest sezon?

Robert Hajnal: Pentru mine Istria 100 a fost a doua cursă importantă din acest sezon. În martie, acest an am mai alergat 124 kilometri la Transgrancanaria unde am ocupat locul 5. În continuare, în acest sezon voi lua startul la câteva competiții în Romania apoi voi alerga 120 kilometri în Cortina D’ampezo, Italia la competiția Lavaredo Ultra Trail, apoi voi lua startul la Ultra Trail du Mont blanc, un alt ultramaraton de 175 kilometri ce înconjoară Mont Blanc-ul si traversează trei țări: Franta, Italia, Elvetia.

Reporter: Sunt și alți alergători montani care urmează antrenamentele TrailRunning Academy și care reușesc constant să obțină rezultate foarte bune la astfel de competiții. Care este secretul TrailRunning Academy și cum se diferențiază de alte școli de alergare?

Robert Hajnal: Din punctul meu de vedere, un alergător complet este cel care devine mai bun, fizic, zi de, dar se cunoaște și pe sine în tot acest proces.

Comunitatea TrailRunning Academy se bazează pe împărtășirea informațiilor dobândite de fiecare dintre noi de la concursurile la care am luat parte. Învățăm fiecare din greșelile celuilalt și împărtășim reușitele.

În cadrul comunității învățăm, ne punem la curent cu ultimele studii din lumea alergării de anduranță, ne antrenăm după cele mai moderne idei de antrenament și concurăm între noi dar și alături de cei mai valorosi atleți din lume.

Nu există un secret, dar dacă ar fi să spun ce ne diferențiază pe noi de alte școli de alergare aș spune că privim alergarea ca un proces holistic unde ne dezvoltăm atât fizic, cât și mental prin intermediul acestui proces.