Eya Guezguez, cea mai tânără participantă la Jocurile Olimpice 2020 a murit

Tunisianca Eya Guezguez , duminică, în timp ce se antrena pe mare cu sora ei geamănă Sarra.

Tânăra de 17 ani, care a concurat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 a murit în condiții drastice, în timp ce sora ei geamănă, Sarra, a supraviețuit accidentului cauzat de vântul puternic. în proba de windsurfing de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de vara trecută, potrivit .

Sportiva Eya Guezguez s-a înecat după ce ambarcațiunea cu care se antrena a fost scufundată din cauza vântului puternic. Sora sa geamănă, Sarra, a fost aruncată și ea peste bord, dar a reușit să rămână la suprafață apei și a fost salvată de Paza de Coastă.

Gemenele au terminat pe ultimul loc în proba „49er FX” a concursului de sailing de la Jocurile Olimpice, dar, concurând la doar 16 ani, cele două surori au fost considerate care au participat la competiția din Japonia.

Decesul sportivei a fost anunțat de jurnalistul tunisian Souhail Khmira: „Eya Guezguez, windsurfer olimpic tunisian, a murit după un accident la antrenamente”.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the Olympics…

May she Rest In Peace 😔

— Souhail Khmira (@SKhmira)