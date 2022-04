Cine este Vlad Stancu, cunoscut și ca „Phelps” de România. La 16 ani a devenit noua senzație din sportul național

Vlad Stancu, în vârstă de doar 16 ani, este cea mai nouă senzație a sportului românesc. Tânărul face senzație în bazin și a reușit să doboare 25 de recorduri naționale.

Recent, Vlad Stancu a dobândit rezultate foarte bune la Campionatul Național de la Bacău, acolo unde tânărul înotător, în vârstă de 16 ani, a demonstrat că este specialist în probe de fond, 800 și 1500 de metri, notează Adevărul.

Adolescentul a fost comparat cu , cel mai medaliat sportiv olimpic, care a început să bată recorduri încă de la vârsta adolescenței.

Cine este Vlad Stancu, noua senzație a sportului românesc

Tânărul în vârstă de 16 ani a plecat de la Campionatele Naționale de natație în bazin cu 10 medalii de aur, iar succesul său l-a adus imediat în atenția publicului.

„Primul meu record l-am bătut la vârsta de 14 ani, la Campionatul Naţional de la Piteşti, în proba de 800 de metri. A fost o senzaţie superbă, cred că a fost unul dintre cele mai vechi recorduri din nataţia masculină, data din 1988”, a declarat el, potrivit . Vlad Stancu va merge și la care va avea loc în luna iulie la Otopeni.

Ce program are tânărul în vârstă de 16 ani

Ca orice alt sportiv ce își dorește performanță, adolescentul are un program spartan. Vlad Stancu a vorbit chiar el despre alimentație, antrenamente și stilul de viață pe care îl duce, dar și despre secretele succesului de la 16 ani.

„Îmi încep ziua foarte devreme, în jur de ora 5 dimineaţă, ca să ajung la 7 la antrenament. Uneori, am şi sală înaintea antrenamentului de dimineaţă. Apoi, am masă, merg la liceu, după care merg acasă. Uneori, apuc să şi dorm. După-amiază, am al doilea antrenament”, a mai explicat tânărul înotător.

Vlad Stancu a început înotul la vârsta de 7 ani, iar cel mai mare obiectiv al său este participarea la Jocurile Olimpice din 2024. Cei care i-au fost mereu alături și l-au încurajat au fost părinții, cărora le este recunoscător pentru toate eforturile.

„Părinţii m-au dus la înot din dorinţa de a face un sport care te dezvoltă frumos, iar la vârsta de 11 ani, am urcat o treaptă, spre înotul de performanţă. Vreau să ajung la Jocurile Olimpice. E o senzaţie superbă, când se aude imnul naţional în boxe, e un sentiment de iubire faţă de patrie”, mai spus înotătorul român în vârstă de 16 ani.