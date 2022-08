FCSB a învins-o pe Dunajska Streda și e cu un pas în playoff-ul Conference League. Echipa slovacă a jucat în 10 oameni din minutul 68

FCSB a învins-o cu 1-0 pe Dunajska Streda, miercuri seară, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League, și păstrează prima șansă la calificare înaintea returului de la București.

FCSB a învins-o pe Dunajska Streda prin golul lui Tam

Hotărâtă să nu mai repete greșelile din dubla cu Saburtalo Tbilisi, FCSB a început partida într-un ritm alert și a fost mai incisivă decât adversara sa, având chiar și un gol anulat, însă gazdele au risipit la rândul lor o șansă importantă de a înscrie.

Echipele au început a doua repriză cu abordări mai prudente, însă echilibrul din teren s-a rupt în minutul 68, când Kruzliak a văzut al doilea galben și a lăsat-o în 10 oameni pe Dunajska Streda. Lovitura liberă executată de Radunovic a fost transformată perfect de Tam în unicul gol al partidei.

În turul 2 preliminar, FCSB a trecut de Saburtalo Tbilisi, cu toate că pierduse la scor minim manșa din Georgia. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 4-2 la București după un final dramatic de meci, în care formația georgiană reușise să revină de la 2-0.

Dacă în Europa se descurcă din ce în ce mai bine, FCSB continuă să sufere în campionatul intern, acolo unde nu are nicio victorie după primele trei etape.

Joi vor evolua în turul 3 preliminar din Conference League și Universitatea Craiova (vs. Zorya, în deplasare), Sepsi Sfântu Gheorghe (vs. Djurgarden, pe teren propriu) și CFR Cluj (vs. Soligorsk, în deplasare).