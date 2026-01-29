FCSB și Fenerbahce au remizat, scor 1 – 1, în ultimul meci al grupei Europa League. Astfel, FCSB nu a prins primele 24 de locuri care asigură calificarea în play-off-ul competiției, ajungând abia pe locul 27.
Fenerbahce a deschis scorul în minutul 18, când Yuksek a preluat excelent o minge venită din corner şi a trimis cu capul jos, în colțul plasei lui Târnovanu, care n-a mai avut cum să intervină.
FCSB a egalat în minutul 71. După o acțiune în bandă, Radunovic a centrat excelent la 11 metri de poartă. Acolo, a apărut perfect Juri Cisotti, care i-a păcălit pe fundașii adverși și a finalizat cu un șut din prima, cu latul, a relatat GSP.
Astfel, campioana României a fost eliminată din Europa League.
27.752 de fani au fost la meciul disputat pe Arena Națională, potrivit datelor oficiale.
Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Cisotti, Octavian Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
Rezerve: Tarik, Engin Can, Kamil, Asensio, Oguz, Alaettin, Yigit Efe
Antrenor: Domenico Tedesco