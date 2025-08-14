Formația antrenată de Elias Charalambous a obținut o victorie importantă împotriva kosovarilor de la Drita, cu scor 3-1, în deplasare, grație golurilor marcate de Cisotti, Miculescu și Politic.

Cuprins:

Cum a decurs prima partidă

Cum a decurs a doua partidă

Cum a decurs prima partidă

FCSB a început puternic, deschizând scorul încă din minutul 1, prin Juri Cisotti, care a marcat cu capul după centrarea lui David Miculescu.

În minutul 17, Miculescu a dublat avantajul, finalizând cu precizie la colțul scurt după o pasă de la Bîrligea.

Deși kosovarii au încercat să revină pe finalul reprizei, apărarea roș-albaștrilor a fost ageră și a păstrat avantajul de două goluri până la pauză.

Cum a decurs a doua partidă

Gazdele au revenit în meci în minutul 52, când Tusha a marcat primul pentru kosovari.

Drita a rămas totuși în zece jucători în minutul 68, după ce Rron Broja a primit cartonașul roșu pentru un fault asupra lui , care abia intrase pe teren.

În minutul 86, Dennis Politic, care a intrat de curând pe teren, a închis tabela cu un șut frumos la colțul lung, stabilind scorul final la 3-1 pentru FCSB.