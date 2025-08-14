B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic

FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 23:18
FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic
Sursa foto: Hepta / © Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Formația antrenată de Elias Charalambous a obținut o victorie importantă împotriva kosovarilor de la Drita, cu scor 3-1, în deplasare, grație golurilor marcate de Cisotti, Miculescu și Politic.

Cuprins:

  • Cum a decurs prima partidă
  • Cum a decurs a doua partidă

Cum a decurs prima partidă

FCSB a început puternic, deschizând scorul încă din minutul 1, prin Juri Cisotti, care a marcat cu capul după centrarea lui David Miculescu.

În minutul 17, Miculescu a dublat avantajul, finalizând cu precizie la colțul scurt după o pasă de la Bîrligea.

Deși kosovarii au încercat să revină pe finalul reprizei, apărarea roș-albaștrilor a fost ageră și a păstrat avantajul de două goluri până la pauză.

Cum a decurs a doua partidă

Gazdele au revenit în meci în minutul 52, când Tusha a marcat primul gol pentru kosovari.

Drita a rămas totuși în zece jucători în minutul 68, după ce Rron Broja a primit cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Olaru, care abia intrase pe teren.

În minutul 86, Dennis Politic, care a intrat de curând pe teren, a închis tabela cu un șut frumos la colțul lung, stabilind scorul final la 3-1 pentru FCSB.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente
Sport
Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente
Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul
Sport
Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul
Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”
Sport
Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”
Mirel Rădoi, mesaj tranșant pentru judecătorii Universității Craiova: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor. Dacă ar face-o…”
Sport
Mirel Rădoi, mesaj tranșant pentru judecătorii Universității Craiova: „N-am auzit pe nimeni să vorbească despre turul următor. Dacă ar face-o…”
Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
Sport
Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
Cornel Dinu: „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate. Îmi aştept sfârşitul”
Sport
Cornel Dinu: „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate. Îmi aştept sfârşitul”
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Sport
Dan Alexa a anunțat că a divorțat la notar de Andrada, după scandalul de infidelitate: „A mers mult mai repede”. La cine rămâne copilul
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Sport
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
Sport
Fotbaliștii lui Becali, bucuroși de decizia patronului: „Mă bucur că a înțeles!”
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Externe
Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
Ultima oră
23:56 - Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
23:53 - Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
23:11 - Oana Țoiu: „România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic”
22:53 - Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
22:46 - Vlad Gheorghe, despre plângerea depusă împotriva lui Iohannis. „O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt”
22:15 - Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU
22:10 - Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre capii rețelei din România care dezinformează masiv pe TikTok
21:59 - Ce se întâmplă cu Nina Iliescu. Nu mai răspunde la telefon de câteva zile. Ce spun apropiații
21:44 - ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
21:37 - Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente