Ce beau, de fapt, concurenții de la Insula Iubirii? Florin Ristei și Speak i-au dat de gol: „Ca să înțelegeți…”

Distracția de la 2025 vine la pachet cu care ar putea surprinde pe oricine nu e obișnuit cu gustul lor din Thailanda. Chiar dacă pe ecran par shot-uri clasice, gustul lor real i-a lăsat fără cuvinte pe Florin Ristei și Speak.

Cum arată petrecerile pe Insula Iubirii

Sezonul 9 din Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar tentațiile din Thailanda se împletesc cu petrecerile pline de energie. Pentru fanii emisiunii de la Antena 1, distracțiile tematice sunt deja un element de tradiție și, bineînțeles, nu lipsesc băuturile alcoolice. Însă ce se află, cu adevărat, în paharele concurenților și ispitelor? Florin Ristei și Speak au spus adevărul în emisiunea Fiertzi pe Insulă.

Participanții vin la Insula Iubirii pentru a-și testa relațiile, dar și pentru a se bucura de tot ce Thailanda are de oferit. Atât pe insula fetelor, cât și pe insula băieților, distracția este la ordinea zilei, iar petrecerile țin, adesea, până în zori, iar alcoolul curge din belșug.

Ce au dezvăluit Florin Ristei și Speak despre băuturile de la Insula Iubirii

În cadrul emisiunii de pe Yotube “Fiertzi pe Insulă”, Florin Ristei și Speak au vorbit deschis despre atmosfera de la filmări și despre experiența lor în Thailanda, dat fiind faptul că ei au mers chiar în timp ce aveau loc filmările pentru noul sezon. Cei doi au observat detalii mai puțin știute despre băuturile servite la petreceri, potrivit .

Potrivit lui Ristei, gustul alcoolului din Thailanda este departe de cel cunoscut în România:

„Deci eu mă uitam cât beau ăștia… Că beau…”

„Mult…”

„Băi, beau poșirca aia. Știi că au… Ca să înțelegeți, toată băutura de acolo este o sticlă normală pe care pui o etichetă făcută la imprimantă de colegul de la etajul 3. Și au chestii comparabile cu europenii. Adică o tequila, un rom și lichiorul ăla care e un fel de B52, dar e un spirt gros.”

Ce gust aveau băturile din Thailanda

Deși pe cameră pare că participanții beau tequila, rom sau lichioruri populare, în realitate, gustul lor este diferit și nu într-un mod plăcut. Ristei a mărturisit că lichiorul local are gust de spirt și o textură groasă, greu de suportat:

„Am gustat, da. Este groaznic. Nu știu cum nu le e rău a doua zi după băutura aia. Sau poate le este.”